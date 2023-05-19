США протестировали украинских летчиков для полетов на F-16, – СМИ (документы)

Американские инструкторы отметили, что украинские пилоты, с квалификацией на МиГ-29 и Су-27, смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров на симуляторах. По данным ВВС США, на освоение истребителей F-16 им понадобится всего четыре месяца.

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В Военно-воздушных силах Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что украинские пилоты могут освоить управление истребителями F-16 за четыре месяца, что существенно быстрее, чем прогнозировал Пентагон. Соответствующие документы опубликовало издание Yahoo News.

Сообщается, что два украинских пилота, имеющие квалификацию на МиГ-29 и Су-27, прошли тестирование на авиасимуляторе на авиабазе Моррис Национальной гвардии в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162-е авиакрыло ВВС США.

Всего летчики, ранее не проходившие формальной подготовки по F-16, провели на тренажерах 9 мероприятий общей продолжительностью 11,5 часов. Результаты тестирования были оценены четырьмя опытными американскими инструкторами.

В отчете, составленном подполковником Джаредом П. Уайтом, говорится, что украинские пилоты смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров в смоделированных условиях, в частности посадку воздушного судна после отказа двигателя.

"После единственной демонстрации… оба пилота смогли успешно посадить самолет по модели имитации пламени над головой (SFO). Это относительно технический навык, который необходимо постоянно практиковать на протяжении всей карьеры пилота F-16", — отметил Уайт.

Отчет о тестировании двух украинских пилотов на F-16 Отчет о тестировании двух украинских пилотов на F-16 Отчет о тестировании двух украинских пилотов на F-16 Отчет о тестировании двух украинских пилотов на F-16 Отчет о тестировании двух украинских пилотов на F-16

Среди трудностей, с которыми сталкиваются украинские пилоты, указан языковой барьер, так как авионика F-16 отображает информацию на английском языке. При этом в документах упоминается о том, что за две недели у обоих летчиков констатировали "заметное улучшение" в этом плане.

"Учитывая нынешний набор навыков, продемонстрированный пилотом ВВС Украины… четыре месяца — это реалистичный срок обучения", — подытожили в ВВС США.

Авторы статьи полагают, что обнародованные документы поспособствуют усилению давления на союзников Украины, выступающих против передачи ВСУ F-16, ссылаясь на сложность и длительность обучения пилотов.

Напомним, что 15 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 5 причин, почему Украина должна получить самолеты F-16. По его словам, партнеры должны отбросить страхи и предоставить ВСУ современную авиацию.

Ранее, 9 мая, мы также писали о том, что правительство Нидерландов планирует передать Украине истребители F-16, и пытается достичь в этом вопросе договоренности с союзниками, в частности с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе и США.