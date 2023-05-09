"Идут дебаты": Нидерланды хотят передать Украине истребители F-16, — премьер

По словам Марка Рютте, союзники должны помочь украинцам в борьбе против Владимира Путина, поскольку если РФ добьется успеха на передовой — вооруженные конфликты могут начаться в других европейских странах.

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Правительство Нидерландов планирует передать Украине истребители F-16, и пытается достичь с союзниками договоренности в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет Reuters.

"Мы интенсивно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США вопрос о F-16", – сказал он.

По его словам, как и перед поставкой гаубиц и танков первым делом предстоит прийти к согласованию между всеми партнерами, а соглашения пока нет, идут переговоры.

Рютте уверен, что Путин не остановится, если сможет добиться успеха в Украине.

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе. Если Путин преуспеет в Украине, а я не думаю, что это произойдет, он не остановится на этом. Люди волнуются за собственную безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и во всей Европе", – сказал он.

В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Финляндию заявил, что он верит в то, что западные партнеры передадут Украине самолеты после успешного контрнаступления.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине западных истребителей F-16. По его словам скорее всего вопрос о передаче западной авиации будет зависеть от результатов контрнаступления.

Также Резников называл вопрос поставок истребителей F-16 "самой дорогой историей", поскольку такую авиатехнику, как F-16, понадобится поддерживать в рабочем состоянии, а также комплектовать ракетами и бомбами.