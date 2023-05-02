Зависит от контрнаступления: Кулеба объяснил, когда ВСУ получат истребители F-16 (видео)

По словам главы МИД, кроме самолетов у армии есть и другие приоритеты — артиллерийские снаряды и бронетехника. А Великобритания сосредоточена на текущих потребностях — танках Challenger.

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Украинская армия получит истребители F-16, но вопрос зависит от результатов контрнаступления. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "1+1".

"Наша работа, работа команды президента в том, чтобы мы сделали это решение как можно скорее. Я думаю, что решение Соединенных Штатов будет привязано к результатам контрнаступления. Связано, скажем так, с результатами контрнаступления", – отметил чиновник.

Дмитрий Кулеба добавил, что кроме самолетов F-16 у ВСУ есть и другие приоритеты — артиллерийские снаряды и бронетехника.

Если бы у ВСУ были такие истребители уже сейчас, контрнаступление началось бы гораздо быстрее. Также это решение сохранило бы гораздо больше жизней украинских военных и гражданских, убежден глава МИД.

"К сожалению, сейчас решения по истребителям F-16 нет, но мы к нему движемся", — продолжил он.

Американские самолеты, как говорил Кулеба 1 мая, будут и дополнением к системам ПВО. Они защитят украинские мирные города от российских ракет и обеспечат безопасность зернового коридора.

Выигрыш в полномасштабной войне с Россией невозможен без превосходства в воздухе, резюмировал министр.

Поставки истребители F-16 для ВСУ: Британия говорит о проблеме освоения технологий

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "Радио NV" отмечала, что правительство ее страны не откладывает принятие решения о предоставлении ВСУ современных истребителей. Главная проблема, по ее словам, это освоить сложную технологию.

"Мы смотрим на истребители как на залог вашей будущей безопасности. Сейчас, откровенно говоря, я сосредоточена на том, что нужно на данный момент — танки Challenger", — заметила дипломат.

Время занимает и обучение украинских солдат владению данным типом танков и артиллерии, которую предоставил Лондон, сказала Симмонс.

"Истребители — в промежутке между этим "сейчас" и будущим. Это не промедление, мы говорим об очень сложной технике", — объяснила посол.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников называл вопрос поставок истребителей F-16 "самой дорогой историей".

Издание The Hill 28 апреля выяснило, что американские демократы давят на президента Джо Байдена по поводу ускорения передачи Украине истребителей F-16.