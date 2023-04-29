Влиятельные демократы давят на Байдена в вопросе передачи Украине F-16, – The Hill

Демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу, который также является ветераном армии США, считает, что Украина переживает "критический момент войны". Вместе с другими американскими конгрессменами он призывает Белый дом передать ВСУ самолеты и ракеты большей дальности.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден повергается давлению со стороны ведущих представителей Демократической партии касательно передачи Украине американских истребителей F-16. Об этом пишет издание The Hill 28 апреля.

В публикации говорится, что члены Конгресса США от обеих партий призывают американского лидера предоставить ВСУ военные самолеты F-16, а также ракеты большей дальности MGM-140 ATACMS.

F-16 для Украины: что говорят демократы

Среди конгрессменов, которые разделяют эту позицию, числится демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу, который также является ветераном войны в Ираке и мог наблюдать работу упомянутых вооружений.

"Украина переживает критический момент войны. F-16 обеспечивают большую дальность действия, чем наземные системы, и могут помочь Украине добиться превосходства в воздухе", — цитируют журналисты Кроу.

Демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус были в числе сенаторов, которые обратились к Байдену с письмом касательно расширения военной помощи Украине. По их мнению, сочетание танков, истребителей и ATACMS поможет еще больше подорвать способность ВС РФ продолжать военную агрессию.

Группу из более чем десятка членов Палаты представителей, выступающих за предоставление ВСУ F-16, возглавил демократ Джаред Голден.

"F-16 предоставят Украине возможность лучше защищать украинские сухопутные войска, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также превосходство в воздухе, необходимое для защиты своей страны и народа", — заявил Голден.

В свою очередь сенатор-демократ Марк Келли отправил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором попросил предоставить данные о том, что нужно для отправки в Украину американских самолетов.

Предоставление F-16 ВСУ: позиция Белого дома

Как отмечают журналисты, несмотря на давление, Джо Байден до сих пор отказывается от снабжения украинской армии ракетами ATACMS и самолетами F-16.

"Президент Байден сказал, что это на данный момент не рассматривается. В настоящее время мы сосредоточены на возможностях, которые, по словам самих украинцев, им действительно понадобятся в ближайшие недели и месяцы", — заявил спикер Белого дома Джон Кирби 24 апреля.

По словам помощника министра обороны Селесты Валландер, внимание США сейчас направлено на обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами.

Напомним, что 13 марта появилась информация о письме к главе Пентагона Ллойду Остину, подписанном восьмью сенаторами от обеих партий США, с призывом отправить истребители F-16 в Украину. Политики заявили, что война находится "на критическом этапе" и американские самолеты смогли бы "изменить правила игры".

Мы также сообщали, что 24 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из ЕС с призывом предоставить ВСУ современные боевые самолеты. По его словам, от этого решения зависит безопасность всего континента.

Ранее, 12 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в США, где встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и лично обратился к нему с запросом о предоставлении Украине современных истребителей F-15 и F-16.