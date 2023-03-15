Сенаторы обеих партий США давят на Пентагон по поводу поставок самолетов F-16 Украине, — СМИ

Американские чиновники, как отмечают журналисты, попросили уточнить, как долго будет продолжаться обучение украинских пилотов и насколько истребители повлияют на конфликт между Россией и Украиной. Письмо в Пентагон подписали восемь сенаторов.

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Группа сенаторов от обеих партий США требует от Пентагона дополнительных данных по условиям поставки самолетов F-16 украинским защитникам. Восемь чиновников направили главе американского Министерства обороны Ллойду Остину письмо с призывом отправить истребители в Украину. Об этом 14 марта стало известно изданию POLITICO.

В письме сенаторы обосновали передачу Украине истребителей F-16 преимуществом на поле боя. По их мнению, война находится "на критическом этапе" сейчас и американские самолеты смогли бы "изменить правила игры".

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что Соединенным Штатам необходимо тщательно рассмотреть предоставление Украине самолетов F-16", — отметили в обращении чиновники.

Сенаторы попросили главу Минобороны США о предоставлении им до конца недели перечня условий для поставок самолетов F-16 ВСУ. Также они спросили, как высоко ставят украинцы истребители в своих запросах на вооружение, как именно в случае одобрения F-16 будут получены, как самолеты могут повлиять на конфликт между Россией и Украиной и как быстро можно научить украинских защитников летать на них.

Сообщается, что главный командующий США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает поставки истребителей США. По его мнению, предоставление современного вооружения, в частности F-16 и ракет большой дальности, может укрепить оборону Украины.

Однако в Пентагоне с необходимостью передачи самолетов Украине не согласны. Руководитель Пентагона по вопросам политики Колин Кал заявил, что на поставки истребителей требуется от полутора лет. По его словам, самые оптимистичные сроки отправления старых самолетов составляют около 18 месяцев, а производство новых вообще может длиться от трех до шести лет.

"Это приоритет для украинцев, но это не один из трех их главных приоритетов. Их главные приоритеты — это системы противовоздушной обороны… артиллерия и огонь, о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы", — объяснил Кал.

Напомним, вчера, 14 марта, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал о запланированном ВСУ контрнаступлении. По его словам, операция начнется в ближайшие две недели. Он уточнил, что защитники будут использовать высокоточное оружие.

Также 14 марта координатор Совета национальной безопасности стратегических коммуникаций Джон Кирби прокомментировал инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море. Он заявил, что США не откажется от операций в международном воздушном пространстве.