"Начнется в ближайшие дни": эксперт рассказал, чего ждать от контрнаступления ВСУ

Михаил Самусь прогнозирует, что первые фазы контрнаступления не будут наземными, поскольку для проведения подобных операций у ВСУ пока нет необходимого вооружения.

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В ближайшее время Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление. Об этом сообщил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" во вторник, 14 марта.

"Первые фазы контрнаступательной операции можно будет ожидать в ближайшие дни, в ближайшие одну — две недели", — сказал Самусь.

Он уточнил, что фазы будут не наземные и во время контрнаступления украинские военные будут использовать высокоточное оружие.

Самусь считает, что высокоточный элемент операции может выполняться еще до того, как будут созданы условия комплектования и готовности частей ВСУ западным оружием.

А вот наземная фаза контрнаступления ВСУ начнется тогда, когда создадутся определенные условия.

"Сейчас мы ждем более дальнобойного оружия, потому что россияне пытаются держать свои элементы командной структуры управления, составы с боеприпасами дальше, чем 80 км от линии фронта, избегая ударов HIMARS", — объяснил военный эксперт.

Напомним, 13 марта военный эксперт спрогнозировал, что Бахмут ждет судьба уничтоженной Марьинки. По словам военного эксперта из Украинского института будущего Ивана Ступака, ВС РФ применяют авиацию, управляемые и неуправляемые бомбы, артиллерию, уничтожая каждый район, квартал и улицу, чтобы отодвинуть ВСУ.

Кроме того, 11 марта военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три плацдарма, где ВСУ могут начать контрнаступление. По его словам, у каждого из плацдармов есть свои преимущества и недостатки. Однако какой именно выберут наши военные — знают только в Генштабе ВСУ.