"Почнеться найближчими днями": експерт розповів, чого чекати від контрнаступу ЗСУ

Михайло Самусь прогнозує, що перші фази контрнаступу не будуть наземними, оскільки для проведення подібних операцій у ЗСУ поки що немає необхідного озброєння.

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Найближчим часом Збройні сили України перейдуть у контрнаступ. Про це повідомив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в ефірі програми "Вердикт із Сергієм Руденком" у вівторок, 14 березня.

"Перші фази контрнаступальної операції можна буде очікувати найближчими днями, найближчими одним — два тижні", — сказав Самусь.

Він уточнив, що фази будуть не наземні і під час контрнаступу українські військові використовуватимуть високоточну зброю.

Самусь вважає, що високоточний елемент операції може виконуватися ще до того, як буде створено умови комплектування та готовності частин ЗСУ західною зброєю.

А ось наземна фаза контрнаступу ЗСУ розпочнеться тоді, коли створяться певні умови.

"Зараз ми чекаємо на більш далекобійну зброю, тому що росіяни намагаються тримати свої елементи командної структури управління, склади з боєприпасами далі, ніж 80 км від лінії фронту, уникаючи ударів HIMARS", — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 13 березня військовий експерт спрогнозував, що на Бахмут чекає доля знищеної Мар'їнки. За словами військового експерта з Українського інституту майбутнього Івана Ступака, ЗС РФ застосовують авіацію, керовані та некеровані бомби, артилерію, знищуючи кожен район, квартал та вулицю, щоб відсунути ЗСУ.

Крім того, 11 березня військовий експерт та координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко назвав три плацдарми, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ. За його словами, у кожного з плацдармів є свої переваги та недоліки. Однак який саме оберуть наші військові — знають лише у Генштабі ЗСУ.