Три плацдарми, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ, – експерт

За словами Олександра Коваленка, у кожного з плацдармів є свої переваги та недоліки. Однак, яку саме оберуть наші воєнні — знають лише у Генштабі ЗСУ.

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Йдеться про лівобережну частину Херсонської області, а Запорізьку – у бік Мелітополя, а також Луганської області. Про це у коментарі Фокусу сказав координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"У кожного з них є свої переваги та недоліки, – зазначає він. – Яку з них оберуть – знають лише в Генштабі ЗСУ. Ми повинні розуміти, що проводиться аналітичний огляд ситуації щодо кожного з плацдармів. Контрнаступ відбуватиметься там, де ми максимально будемо ефективні в контрнаступі. Цей сценарій відрізнятиметься від використовуваних на північному плацдармі, Харківській області та правобережній Херсонщині у 2022 році. Тільки окупанти здійснюють наступальні дії за однією і тією ж методичкою. Контрнаступ ЗСУ не відбуваються за однаковими сценаріями. Я очікую чогось взагалі несподіваного ".

Водночас Коваленко уточнює, що у Бахмуті, де йдуть бої, і українська армія тримає позиції, контрнаступ поки що неможливий.

"Ситуація найближчим часом там не зміниться. Це буде переважно ведення оборони з боку Збройних сил України. Про контрнаступ у Бахмуті не йдеться, поки там можливі лише контратаки. Бахмут важливий, щоб підготувати резерви та отримати техніку", – уточнює він.

Детальніше про те, як відбулася зустріч головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з генералами країн НАТО, і як це вплине на фронт, читайте у нашій статті: "Плануємо контрнаступ. Про що говорить головком Валерій Залужний з генералами НАТО".

Нагадаємо, за останні три місяці Україна отримала і ще отримає більше техніки, ніж можна було уявити з початку вторгнення. Наприклад, The Economist пише, що з усієї воєнної допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% – вартістю понад $8 млн. – надійшло протягом трьох місяців після 9 грудня. Крім того, замість того, щоб посилювати Бахмут, Залужний відправив українських воєнних на навчання за кордон. Так, з січня тренувальне командування 7-ї армії США проводить п'ятитижневі курси для українських підрозділів на полігоні Графенвер у Німеччині.