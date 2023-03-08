"Потік зброї перетворився зі струмка на річку": Україна готує наступ, — The Economist

Зі всієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном із початку війни, 40% — понад 8 мільярдів доларів — надійшло за три місяці з 9 грудня. Майже третина української армії скоро матиме озброєння за стандартами НАТО.

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Постачання озброєнь, узгоджені в Німеччині лише в січні 2023 року, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік, а 40% допомоги (понад 8 мільярдів доларів) надійшло за три місяці з 9 грудня. Про це 6 березня пише The Economist.

Видання дійшло висновку, що майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО. Генерал Залужний сподівається, що зрештою в його розпорядженні будуть три нові армійські корпуси, кожен із яких складається із шести бригад — понад 60 тисяч осіб.

Із січня Навчальне командування 7-ї армії США проводить п'ятитижневий курс для українських підрозділів на своєму полігоні Графенвер у східній Баварії. Під час своїх наступів минулого року українська армія здебільшого атакувала в штатних формуваннях розміром із роту. Навчання в Графенвері призначене для того, щоб об'єднати їх у більші батальйони та бригади, здатні проводити "загальновійськову" операцію, де піхота, бронетехніка, артилерія та інші роди збройних сил діють одночасно й узгоджено, а не просто послідовно, як це відбувається здебільшого зараз.

Західні чиновники розходяться в думках про те, чи буде цього достатньо, щоб вигнати Росію з окупованої території України. Боєприпаси залишаються серйозною проблемою, бо західні союзники не поспішають нарощувати виробництво. І відсутність в України військово-повітряних сил може стати ще більшою проблемою, якщо російські військові літаки виявляться готовими йти на великі ризики під час будь-якого українського наступу.

Із іншого боку, російська армія перебуває в жалюгідному стані від протистояння під Бахмутом. Зрештою, вона може почати витягувати підрозділи з інших ділянок довгої лінії фронту, створюючи прогалини, які Україна може використати.

До речі, на думку експертів, вирішальним фактором, який може визначити результат контрнаступу ЗСУ, є логістичні ланцюжки Заходу й доставка боєприпасів в Україну.

3 березня радник головнокомандувача Збройних Сил України генерал Віктор Назаров заявив, що на цьому етапі війни Україна вже не втратить свої території, а, навпаки, просуватиметься вперед.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Spiegel Віктор Назаров також заявив, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік. За його словами, беззастережну капітуляцію Росії завдати неможливо через розміри країни та її ядерну зброю.

2 березня полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан заявив, що артилерія — найважливіший елемент українського контрнаступу. На думку американського військового, необхідно вирішити проблему з масштабним постачанням боєприпасів від країн Заходу, щоб ЗСУ змогли успішно звільнити ще частину окупованої території.

Раніше соціологи підрахували, скільки українців вірять у перемогу ЗСУ. За словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, абсолютна більшість українців категорично виключає можливість поступок агресору.

Ще нагадаємо, що журналісти The Mirror заявили, що Путін планує масові атаки смертників на ЗСУ протягом трьох місяців. У планах російського президента Володимира Путіна найближчим часом продовжувати поточну інтенсивність атак і, відповідно, збільшувати смертність у лавах ЗС РФ.