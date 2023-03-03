Україна більше не втратить територій і рухатиметься вперед, — радник Залужного

За словами генерала ЗСУ Віктора Назарова, "великий наступ" Росії йде із середини січня. Всі свої сили ворог зосередив на взятті міста Бахмут, проте поки що росіяни не можуть досягти там тактичного успіху.

Related video

На даному етапі війни Україна вже не втратить своїх територій, а, навпаки, просуватиметься вперед. Про це повідомив радник головнокомандувача Збройних Сил України генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, опублікованому 2 березня.

За словами Назарова, "великий наступ" Росії, про який усі говорили останнім часом, розпочався ще в середині січня, коли окупанти перекинули основні сили для взяття міста Бахмут Донецької області. Однак поки що ЗС РФ не можуть досягти там тактичного успіху. Обмежені можливості російських військових дозволяють їм вести атаки лише обмеженій ділянці фронту.

На думку генерала ЗСУ, про переговори з Росією можна буде говорити після звільнення низки окупованих територій. Насамперед необхідно повністю деокупувати Херсонську та Запорізьку області.

"Це регіони, які мають вихід до Азовського моря і межують з Кримським півостровом. Росія втратить сухопутний коридор. Сам Крим теж опиниться під загрозою. Важлива і північ Луганської області. Контрнаступ там ускладнить контроль над окупованими територіями Донбасу. Війна переміститься в кордони РФ. Росіяни намагаються не допустити цього всіма силами", — пояснив Назаров.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Spiegel Віктор Назаров також заявив, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік. За його словами, беззастережну капітуляцію Росії завдати неможливо, через розміри країни та її ядерну зброю.

2 березня полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан заявив, що артилерія — найважливіший елемент українського контрнаступу. На думку американського військового, необхідно вирішити проблему з масштабним постачанням боєприпасів від країн Заходу, щоб ЗСУ змогли успішно звільнити ще частину окупованої території.

Також 2 березня експерти Київського міжнародного інституту соціології опублікували дані опитування, згідно з яким майже 70% українців вважають, що Росія вичерпує свої ресурси і війна закінчиться перемогою України.