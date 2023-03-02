Експерти назвали проблему, яку потрібно вирішити перед весняним контрнаступом ЗСУ

За словами експертів, вирішальним фактором, який може визначити результат контрнаступу ЗСУ, є логістичні ланцюжки Заходу та доставка боєприпасів в Україну.

Related video

Полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан заявив, що артилерія – найважливіший елемент українського контрнаступу. На його думку, необхідно вирішити проблему з масштабним постачанням боєприпасів від Заходу, щоб ЗСУ змогли успішно звільнити ще частину окупованої території. Про це він заявив в інтерв'ю Newsweek.

Канціан зазначив, що західна артилерія, а також ракетні установки HIMARS відіграли важливу роль, коли здавалося, що українські сили "видихнулися".

"Ви бачите це зараз, ви бачили це під час Першої світової війни. Звичайно, це може змінитися, але артилерія є найважливішим елементом", — сказав він.

Крім того, наукова співробітниця Асоціації з контролю над озброєннями Габріела Івеліз Роза Ернандес сказала журналістам, що на війні не буває "чудесної зброї", яка б повністю перевернула ситуацію. Однак HIMARS та далекобійна артилерія допомогли ЗСУ почати вражати цілі в тилу противника.

"Велика дальність реактивних систем залпового вогню, зокрема, означає підвищену здатність української сторони вражати склади зброї чи скупчення російських військ, послаблюючи лінії постачання супротивника", — сказала Ернандес.

Вона зазначила, що Захід зараз щосили намагається задовольнити попит України на боєприпаси. Від цього, на її думку, залежить контрнаступ українських сил, що готується.

Емі Нельсон, наукова співробітниця Інституту Брукінгса, заявила, що США планують у довгостроковій перспективі збільшити виробництво гаубиць. Вона зазначила, що Вашингтон має намір передати Києву більше боєприпасів.

"Незважаючи на свої слабкі результати на початку війни, Росія навчається та вносить тактичні корективи на полі бою, щоб спробувати подолати значний опір України", — сказала вона.

Нельсон упевнена, що логістика та доставка в Україну великої кількості боєприпасів для артилерії допоможе визначити наступну фазу війни.

Раніше соціологи підрахували, скільки українців вірять у перемогу ЗСУ. За словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, абсолютна більшість українців категорично виключає можливість поступок агресору.

Ще нагадаємо, що журналісти The Mirror заявили, що Путін планує масові атаки смертників на ЗСУ протягом трьох місяців. Так, у планах російського президента Володимира Путіна найближчим часом продовжувати поточну інтенсивність атак і, відповідно, збільшувати смертність у лавах ЗС РФ.