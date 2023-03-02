Эксперты назвали проблему, которую нужно решить перед весенним контрнаступлением ВСУ

По словам экспертов, решающим фактором, который может определить исход контрнаступления ВСУ, являются логистические цепочки Запада и доставка боеприпасов в Украину.

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Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан заявил, что артиллерия – самый важный элемент украинского контрнаступления. По его мнению, необходимо решить проблему с масштабными поставками боеприпасов от Запада, чтобы ВСУ смогли успешно освободить еще часть оккупированной территории. Об этом он заявил в интервью Newsweek.

Канциан отметил, что западная артиллерия, а также ракетные установки HIMARS сыграли важную роль, когда казалось, что украинские силы "выдохлись".

"Вы видите это сейчас, вы видели это во время Первой мировой войны. Конечно, это может измениться, но артиллерия — самый важный элемент", — сказал он.

Кроме того, научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями Габриэла Ивелиз Роза Эрнандес сказала журналистам, что на войне не бывает "чудесного оружия", которое полностью бы перевернуло ситуацию. Однако HIMARS и дальнобойная артиллерия помогли ВСУ начать поражать цели в тылу противника.

"Большая дальность реактивных систем залпового огня, в частности, означает повышенную способность украинской стороны поражать склады оружия или скопления российских войск, ослабляя линии снабжения противника", — сказала Эрнандес.

Она отметила, что Запад сейчас изо всех сил пытается удовлетворить спрос Украины на боеприпасы. От этого, по ее мнению, зависит готовящееся контрнаступление украинских сил.

Эми Нельсон, научный сотрудник Института Брукингса, заявила, что США планируют в долгосрочной перспективе увеличить производство гаубиц. Она отметила, что Вашингтон собирается передать Киеву больше боеприпасов.

"Несмотря на свои слабые результаты в начале войны, Россия учится и вносит тактические коррективы на поле боя, чтобы попытаться преодолеть значительное сопротивление Украины", — сказала она.

Нельсон уверена, что логистика и доставка в Украину большого количества боеприпасов для артиллерии поможет определить следующую фазу войны.

Ранее социологи подсчитали, сколько украинцев верят в победу ВСУ. По словам заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, абсолютное большинство украинцев категорически исключают возможность уступок агрессору.

Еще напомним, что журналисты The Mirror заявили, что Путин планирует массовые атаки смертников на ВСУ в течение трех месяцев. Так, в планах российского президента Владимира Путина в ближайшее время продолжать текущую интенсивность атак и, соответственно, увеличивать смертность в рядах ВС РФ.