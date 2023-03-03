Украина больше не потеряет территорий и будет двигаться вперед, — советник Залужного

По словам генерала ВСУ Виктора Назарова, "большое наступление" России идет с середины января. Все свои силы враг сосредоточил на взятии города Бахмут, однако пока что россияне не могут добиться там тактического успеха.

Related video

На данном этапе войны Украина уже не потеряет свои территории, а, наоборот, будет продвигаться вперед. Об этом сообщил советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованном 2 марта.

По словам Назарова, "большое наступление" России, о котором все говорили в последнее время, началось еще в середине января, когда оккупанты перебросили основные силы для взятия города Бахмут Донецкой области. Однако пока что ВС РФ не могут добиться там тактического успеха. Ограниченные возможности российских военных позволяют им вести атаки только на ограниченном участке фронта.

По мнению генерала ВСУ, о переговорах с Россией можно будет говорить после освобождения ряда оккупированных территории. В первую очередь необходимо полностью деоккупировать Херсонскую и Запорожскую области.

"Это регионы, которые имеют выход к Азовскому морю и граничат с Крымомским полуостровом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", — пояснил Назаров.

Напомним, в интервью изданию Spiegel Виктор Назаров также заявил, что война в Украине будет продолжаться еще по меньшей мере год. По его словам безоговорочную капитуляцию России нанести невозможно, в силу размеров страны и ее ядерного оружия.

2 марта полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан заявил, что артиллерия – самый важный элемент украинского контрнаступления. По мнению американского военного, необходимо решить проблему с масштабными поставками боеприпасов от стран Запада, чтобы ВСУ смогли успешно освободить еще часть оккупированной территории.

Также 2 марта эксперты Киевского международного института социологии опубликовали данные опроса, согласно которому почти 70% украинцев считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и война закончится победой Украины.