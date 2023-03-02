Война в Украине продолжится еще по меньшей мере год, — советник Залужного

По словам генерала Виктора Назарова, других путей завершения войны в Украине, помимо военного, нет. Но полное поражение и безоговорочная капитуляция России невозможны в силу размеров страны и ядерного оружия.

Related video

Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров заявил, что война в Украине будет продолжаться еще по меньшей мере год. Аналогичный прогноз он сделал и годом ранее. Об этом сообщает Der Spiegel.

Назаров не видит других путей завершения войны в Украине помимо военного. Украинский военачальник знает, что полное поражение и безоговорочную капитуляцию России нанести невозможно, в силу размеров страны и ее ядерного оружия.

"Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в том, чтобы вернуть территории на Азовском море и Крымском полуострове", — пояснил представитель командования ВСУ.

Выполнить такую задачу, по его оценкам, представляется возможным в ходе масштабного контрнаступления украинских сил, подобного херсонскому или харьковскому, когда были разгромлены значительные силы противника и освобождена большая территория.

Напомним, что в сети опубликовали полное видео подлета дрона к российскому самолету ДРЛО А-50. Беспилотник беспрепятственно залетел на аэродром и приземлился на антенну РЛС.

Ранее Фокус сообщал, что Путин планирует проводить массовые атаки смертников на ВСУ в течение трех месяцев. В планах российского президента продолжение текущей интенсивности атак, утверждают журналисты.

Кремль также планирует новую разновидность военных операций с использованием ядерного оружия. В российском Минобороны утверждают, будто Соединенные Штаты теряют свое глобальное влияние и винят в этом конкурента — РФ.