Почти взорвали. В сети появилось полное видео подлета БПЛА к российскому самолету ДРЛО А-50

На кадрах видно, как дрон беспрепятственно залетел на аэродром и сел на антенну РЛС.

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В сети 2 марта появилось полное видео подлета украинского дрона-камикадзе к самолету управления А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в Беларуси. На опубликованных кадрах можно увидеть, что беспилотник беспрепятственно залетел на территорию аэродрома и даже сел на антенну самолета в виде тарелки.

"Как оказалось, на этих кадрах был не момент удара беспилотника по самолету, а процесс разведки", — пишут авторы публикации.

[ + – ] Атака дрона-камикадзе на российский самолет была разведкой

Беспилотник покружил вокруг ценнейшего самолета российских воздушных сил, осуществил посадку на антенну РЛС, а затем спокойно улетел. Таким образом, можно сказать, что по сути было засчитано условное уничтожение борта, поскольку в случае подрыва БПЛА на антенне или в области двигателя, самолет бы получил критические повреждения, отмечают комментаторы.

"Сам факт незащищенности авиабаз с российской авиацией перед атаками, спустя год боевых действий, уже говорит достаточно и без наших комментариев", — написали авторы Telegram-канала "Военный осведомитель".

Перед публикацией полного видео полета БПЛА в росСМИ писали о том, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или сбит системами ПВО. Однако новое видео опровергает эту версию.

Напомним, 26 февраля в сети появилась информация, что в районе аэродрома в Мачулищах прогремели несколько взрывов. Сообщалось, в результате двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Министерства обороны Беларуси 1 марта опубликовало видео невредимого борта самолета А-50 в доказательство того, что взрывы не связаны с атакой на авиацию, находящуюся на аэродроме. Но наблюдатели мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" засомневались в актуальности видео и отметили, что самолет показали только с двух ракурсов – снизу и сбоку.