Майже підірвали. У мережі з'явилося повне відео підльоту БПЛА до російського літака ДРЛО А-50

На кадрах видно, як дрон безперешкодно залетів на аеродром і сів на антену РЛС.

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У мережі 2 березня з'явилося повне відео підльоту українського дрона-камікадзе до літака управління А-50 ПКС РФ на аеродромі Мачулищі в Білорусі. На опублікованих кадрах можна побачити, що безпілотник безперешкодно залетів на територію аеродрому та навіть сів на антену літака у вигляді тарілки.

"Як виявилося, на цих кадрах був не момент удару безпілотника по літаку, а процес розвідки", — пишуть автори публікації.

[ + – ] Атака дрона-камікадзе на російський літак була розвідкою

Безпілотник покружляв довкола найціннішого літака російських повітряних сил, здійснив посадку на антену РЛС, а потім спокійно відлетів. Таким чином, можна сказати, що, по суті, було зараховано умовне знищення борту, оскільки у разі підриву БПЛА на антені або в області двигуна, літак отримав критичні пошкодження, зазначають коментатори.

"Сам факт незахищеності авіабаз із російською авіацією перед атаками, через рік бойових дій, уже говорить досить і без наших коментарів", — написали автори Telegram-каналу "Військовий інформатор".

Перед публікацією повного відео польоту БПЛА в росЗМІ писали про те, що дрон пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) або збитий системами ППО. Однак нове відео заперечує цю версію.

Нагадаємо, 26 лютого у мережі з'явилася інформація, що в районі аеродрому в Мачулищах пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, внаслідок двох вибухів було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Міністерство оборони Білорусі 1 березня опублікувало відео неушкодженого борту літака А-50 на доказ того, що вибухи не пов'язані з атакою на авіацію на аеродромі. Але спостерігачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн" засумнівалися в актуальності відео та зазначили, що літак показали лише з двох ракурсів – знизу та збоку.