У Міноборони Білорусі заявили про неушкодженість літака А-50 у Мачулищах (відео)

Міноборони Білорусі показало кадри з літаком, який рухається, але не летить. Однак розслідувачі сумніваються, що борт здатний виконувати свою основну функцію.

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У мережі з’явилося відео нібито непошкодженого літака А-50, де він у напівтемряві пересувається аеродромом. Це відео як доказ неправдивості новин про знищення російського розвідувального літака партизанами опублікували у телеграм-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь.

На відео у напівтемряві рухається летовищем російський літак А-50. Воно нарізане з кількох частин, у кадрах можна розгледіти сніг. Цікаво, що зафільмували лише переміщення літака на землі, однак в повітря він не злетів.

За пошуком стоп-кадрів відео знайти публікації його раніше не вдалось. Переглянувши кілька десятків відео вилетів та посадок цього літака на ютубі, знайти схожі шматки, опубліковані раніше, також журналісти Фокуса не змогли.

Сайт Міноборони Білорусі недоступний, однак завдяки вебархіву вдалося встановити, що на ньому було посилання на саме цей телеграм-канал.

[ + – ] Посилання на телеграм на сайті Міноборони Білорусі (вебархів) Фото: скріншот

Удар по А-50 у Мачулищах: що кажуть розслідувачі?

Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" підтвердила за погодними умовами, що відео було зняте сьогодні близько восьмої години вечора. Однак відео руху літака смугою вони не вважають доказом його здатності виконувати основну функцію — літати.

"Порівнюючи кадри 1 березня з кадрами 29 січня, видно, що "тарілка" виглядає інакше. Попередні подряпини не видно, зате видно велику чорну пляму", — написала група моніторингу.

[ + – ] "Беларускі Гаюн" порівняли вигляд літака з раніше опублікованими кадрами Фото: Беларускі Гаюн

Також у "Беларускі Гаюн" вважають дивним, що у відео дали роздивитись бортові номери, які раніше приховувались. Моніторингова група наголошує, що літак показали лише з двох ракурсів — знизу та збоку.

Передісторія

26 лютого у мережі почали з’являтись повідомлення про вибухи в районі Мачулищів. Місцеві мешканці розповіли про перевірки документів ДАІ неподалік аеродрому.

В той же день білоруський проєкт BYPOL повідомив, що місцеві партизани в межах плану "Перамога" підірвали літак. За інформацією BYPOL, середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена російського А-50 були серйозно пошкоджені внаслідок двох вибухів.

Також 26 лютого керівник об'єднання BYPOL Олександр Азаров розповів, що атакували літак дронами. За його словами, учасники операції одразу виїхали за кордон.

Наступного дня, 27 лютого, спікер президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремлю "нема чого сказати" і керівництво Білорусі заперечило інцидент.

Також 27 лютого знищення розвідувального А-50 у Мачулищах підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

28 лютого видання "Дзеркало" з посиланням на власного читача повідомило про розшук у Білорусі 29-річного чоловіка за "особливо небезпечний злочин у міському селищі Мачулищі 26 лютого".