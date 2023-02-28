Підрив літака у Мачулищах: у Білорусі розшукують підозрюваного уродженця Криму (фото)

За даними журналістів, білоруські силовики шукають 29-річного Миколу Швеця, який нібито вчинив "особливо небезпечний злочин".

Related video

У Республіці Білорусь Мінське РУВС розшукує підозрюваного у підриві російського літака ДРЛВ А-50 на військовому аеродромі у Мачулищах 26 лютого. Співробітники автопарків, медики та водії державних маршруток отримали орієнтування на 29-річного уродженця Криму Миколи Швеця, повідомляє "Дзеркало" з посиланням на одного зі своїх читачів.

"Щодо робочих чатів співробітників автопарків у Гомелі розкинули орієнтування з фото, розвішувати поки не стали. Це надсилали не тільки їм, і медикам повідомляли, і маршрутникам державним. Сказали виявляти пильність", — повідомило журналістам джерело.

Наголошується, що Микола Швець розшукується у зв'язку зі скоєнням "особливо тяжкого злочину у міському селищі Мачулищі 26 лютого". В ОВС Гомельського райвиконкому підтвердили цю інформацію.

[ + – ] Орієнтування на Миколу Швеця розіслали автопарками Гомеля, проте розвішувати не стали

Журналісти запитали у голови білоруської організації BYPOL Олександра Азарова, чи пов'язаний розшукуваний з подіями в Мачулищах 26 лютого, на що отримали негативну відповідь.

"Нам це обличчя незнайоме. Хто він такий, я не знаю. Вони мають завдання — встановлювати підозрюваних. Але бог його знає, як його встановили, — вони ж не розповідають. Випадково проходив вулицею, і ось вони його підозрюють", — сказав. Азаров.

Підрив літака ДРЛВ А-50 у Мачулищах

Вранці 26 лютого на околицях білоруського військового аеродрому "Мачулищі", звідки злітають літаки ЗС РФ для завдання ударів по території України, пролунали вибухи.

У BYPOL заявили, посилаючись на дані учасників плану "Перамога", що на аеродромі було здійснено підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок 2-х вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

Також повідомлялося, що під час події неподалік російського літака ДРЛВ А-50 працювала снігоприбиральна техніка.

Глава BYPOL Олександр Азаров сказав у коментарі виданню "Наша Ніва", що до диверсії на аеродромі у Мачулищах причетні білоруські партизани.

Пізніше Азаров уточнив, що в атаці по білоруському аеродрому "Мачулищи" були залучені безпілотники. За його словами, учасниками операції є громадяни Білорусі, які вже виїхали у безпечне місце за межі країни.

На думку колишнього силовика, нинішня влада Білорусі не назвуть цієї атаки приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні.

"Вони можуть сказати будь-що, але я не думаю, що зараз Лукашенку вигідно нападати на Україну", — вважає глава BYPOL.

Своєю чергою Олександр Лукашенко, зібравши керівників силових відомств, заявив, що вимагає від керівництва силового блоку забезпечити найжорстокішу дисципліну у військових підрозділах та високий рівень контролю на державному кордоні.

На думку Лукашенка, існують якісь "сили", які нібито намагатимуться будь-якими шляхами "розхитати" обстановку всередині Білорусі.