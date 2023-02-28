Подрыв самолета в Мачулищах: в Беларуси разыскивают подозреваемого уроженца Крыма (фото)

По данным журналистов, белорусские силовики ищут 29-летнего Николая Швеца, якобы совершившего "особо опасное преступление".

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В Республике Беларусь Минское РУВД разыскивает подозреваемого в подрыве российского самолета ДРЛО А-50 на военном аэродроме в Мачулищах 26 февраля. Сотрудники автопарков, медики и водители государственных маршруток получили ориентировку на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца, сообщает "Зеркало" со ссылкой на одного из своих читателей.

"По рабочим чатам сотрудников автопарков в Гомеле раскинули ориентировку с фото, развешивать пока не стали. Это присылали не только им, и медикам сообщали, и маршрутчикам государственным. Сказали проявлять бдительность", — сообщил журналистам источник.

Отмечается, что Николай Швец разыскивается в связи с совершением "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля". В ОВД Гомельского райисполкома подтвердили данную информацию.

[ + – ] Ориентировку на Николая Швеца разослали по автопаркам Гомеля, однако развешивать не стали

Журналисты спросили у главы белорусской организации BYPOL Александра Азарова, связан ли разыскиваемый с событиями в Мачулищах 26 февраля, на что получили отрицательный ответ.

"Нам это лицо незнакомо. Кто он такой, я не знаю. У них задача — устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, — они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", — сказал Азаров.

Подрыв самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах

Утром 26 февраля в окрестностях белорусского военного аэродрома "Мачулищи", откуда взлетают самолеты ВС РФ для нанесения ударов по территории Украины, раздались взрывы.

В BYPOL заявили, ссылаясь на данные участников плана "Перамога", что аэродроме был совершен подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

Также сообщалось, что во время происшествия неподалеку от российского самолета ДРЛО А-50 работала снегоуборочная техника.

Глава BYPOL Александр Азаров сказал в комментарии изданию "Наша Ніва", что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны.

Позже Азаров уточнил, что в атаке по белорусскому аэродрому "Мачулищи" были задействованы беспилотники. По его словам, участниками операции являются граждане Беларуси, которые уже выехали в безопасное место за пределы страны.

По мнению бывшего силовика, нынешние власти Беларуси не назовут эту атаку поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украине.

"Они могут сказать что угодно, но я не думаю, что сейчас Лукашенко выгодно нападать на Украину", — считает глава BYPOL.

В свою очередь, Александр Лукашенко, собрав руководителей силовых ведомств, заявил, что требует от руководства силового блока обеспечить жесточайшую дисциплину в воинских подразделениях и высокий уровень контроля на государственной границе.

По мнению Лукашенко, существуют некие "силы", которые якобы будут стараться любыми путями "расшатать" обстановку внутри Беларуси.