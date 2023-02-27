"Хотят расшатать ситуацию": Лукашенко призвал усилить безопасность из-за удара по Мачулищах (видео)

Несмотря на то, что глава Беларуси отрицает действия проукраинских партизан на аэродроме под Минском, где был взорван военный самолет РФ, он собрал совещание силовиков и потребовал от них "беспрецедентных мер безопасности внутри страны и на границе с Украиной".

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В Беларуси пограничники усилили меры безопасности на границе с Украиной после взрыва на аэродроме в Мачулищах, откуда для таки нашей страны взлетают российские бомбардировщики и истребители. Об этом сообщает БЕЛТА

По информации медиа, команду ужесточить меры безопасности в стране дал глава Беларуси Александр Лукашенко накануне своего визита в КНР в понедельник, 27 февраля.

Лукашенко, собрав руководителей силовых ведомств — Государственного пограничного комитета, МВД и КГБ — заявил, что требует от руководства силового блока обеспечить жесточайшую дисциплину в воинских подразделениях и высокий уровень контроля на государственной границе.

"Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины!" — повторил Лукашенко.

Глава Беларуси также добавил, что главы и сотрудники силовых ведомств должны следить за малейшей дестабилизацией обстановки как внутри страны, так и на государственной границе, и молниеносно на них реагировать.

Кроме того, Лукашенко намекнул, что существуют некие "силы", которые якобы будут стараться любыми путями "расшатать" обстановку внутри Беларуси.

"Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать", — подчеркнул глава государства, не детализируя, какие силы он имел ввиду.

Напомним, в Кремле не захотели комментировать информацию о подрыве самолета РФ на аэродроме в Мачулищах. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "нам нечего сказать", ведь официальные власти Беларуси опровергают данную информацию.

Фокус также писал, что утром 26 февраля на военном аэродроме в поселке Мачулищи раздались взрывы. По информации местных пабликов, в районе военного объекта произошло 2 взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.