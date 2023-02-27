"Хочуть розхитати ситуацію": Лукашенко закликав посилити безпеку через удар по Мачулищах (відео)
Незважаючи на те, що глава Білорусі заперечує дії проукраїнських партизанів на аеродромі під Мінськом, де було підірвано воєнний літак РФ, він зібрав нараду силовиків і зажадав від них "безпрецедентних заходів безпеки всередині країни та на кордоні з Україною".
У Білорусі прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні з Україною після вибуху на аеродромі в Мачулищах, звідки до нашої країни злітають російські бомбардувальники та винищувачі. Про це повідомляє БЕЛТА
За інформацією медіа, команду посилити безпекові заходи в країні дав голва Білорусі Олександр Лукашенко напередодні свого візиту до КНР у понеділок, 27 лютого.
Лукашенко, зібравши керівників силових відомств – Державного прикордонного комітету, МВС та КДБ – заявив, що вимагає від керівництва силового блоку забезпечити найжорстокішу дисципліну у воєнних підрозділах та високий рівень контролю на державному кордоні.
"Ще раз хочу підкреслити і зорієнтувати вас, і вимагати від вас найжорстокішої дисципліни у воєнних підрозділах МВС та КДБ. Найжорстокішої дисципліни!" — повторив Лукашенко.
Голова Білорусі також додав, що члени та співробітники силових відомств мають слідкувати за найменшою дестабілізацією обстановки як усередині країни, так і на державному кордоні, і блискавично на них реагувати.
Крім того, Лукашенко натякнув, що існують якісь "сили", які нібито намагатимуться будь-якими шляхами "розхитати"становище всередині Білорусі.
"Вони використовують будь-які випадки для того, щоб сколихнути ситуацію в Білорусі. І вони це робитимуть", — підкреслив голова держави, не деталізуючи, які сили він мав на увазі.
Нагадаємо, у Кремлі не захотіли коментувати інформацію про підрив літака РФ на аеродромі в Мачулищах. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "нам нема чого сказати", адже офіційна влада Білорусі спростовує цю інформацію.
Фокус також писав, що вранці 26 лютого на військовому аеродромі у селищі Мачулищі пролунали вибухи. За інформацією місцевих пабліків, у районі воєнного об'єкта сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.