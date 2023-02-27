Удар по Мачулищах: у Путіна не захотіли коментувати інформацію про підрив літака РФ

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "нам нема чого сказати", адже офіційна влада Білорусі спростовує цю інформацію.

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У Кремлі не стали коментувати інформацію ЗМІ про те, що 26 лютого на аеродромі в білоруському селищі Мачулищі було підірвано військовий літак РФ А-50. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що з цього приводу "нічого сказати", тому що білоруська влада спростовує дані твердження. Про це повідомляє видання "РІА Новини".

"Ні, нам нема чого тут сказати. Це все-таки інформація, яка була опублікована, в ній йшлося про Білорусь, і Білорусія спростувала", — сказав він.

Зазначимо, що офіційно білоруська влада ніяк не прокоментувала можливий інцидент на території Білорусі.

Що відомо про вибухи у Білорусі

Вранці 26 лютого білоруські пабліки повідомили, що на воєнному аеродромі у селищі Мачулищі неподалік Мінська, звідки злітають літаки для завдання ударів по території України, пролунали вибухи. За інформацією пабліків, у районі військового об'єкту сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Пізніше білоруський опозиційний проєкт BYPOL написав, що було підірвано російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Аеродром був атакований двома безпілотниками, а операцію зробили білоруси та учасники плану "Перемога", вони вже покинули країну.