Удар по Мачулищах: у Путина не захотели комментировать информацию о подрыве самолета РФ

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "нам нечего сказать", ведь официальные власти Беларуси опровергают данную информацию.

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В Кремле не стали комментировать информацию СМИ о том, что 26 февраля на аэродроме в белорусском поселке Мачулищи был подорван военный самолет РФ А-50. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что по этому поводу "нечего сказать", потому что белорусские власти опровергают данные утверждения. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Белоруссии, и Белоруссия опровергла", — сказал он.

Отметим, что официально беларусские власти никак не прокомментировали возможный инцидент на территории Беларуси.

Что известно о взрывах в Беларуси?

Утром 26 февраля беларусские паблики сообщили, что на военном аэродроме в поселке Мачулищи недалеко от Минска, откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины, раздались взрывы. По информации пабликов, в районе военного объекта произошло 2 взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Позже белорусский оппозиционный проект BYPOL написал, что был подорван российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Аэродром был атакован двумя беспилотниками, а операцию совершили белорусы и участники плана "Перамога", они уже покинули страну.