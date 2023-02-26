Диверсанты уже не в Беларуси: появились новые детали подрыва самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах

По данным оппозиционного объединения BYPOL, российский самолет на военном аэродроме под Минском был атакован двумя дронами.

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Стали известны подробности атаки по белорусскому аэродрому "Мачулищи", во время которой был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил России. По словам руководителя объединения BYPOL Александра Азарова атаку осуществили партизаны из Беларуси, участники плана "Перамога", с помощью дронов.

"Это были дроны. Участники операции – беларусы, участники плана "Перамога", они сейчас уже в безопасности за пределами страны. Все выехали, пусть сейчас ищут ветер в поле", — сказал Азаров.

Он сообщил, что операцию готовили несколько месяцев, и предположил, что нынешние власти в Минске не назовут эту атаку поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украин.

"Они могут сказать что угодно, но я не думаю, что сейчас Лукашенко выгодно нападать на Украину. Действительно, он может использовать эту акцию, чтобы свалить все на украинцев, но сейчас в Беларуси нет достаточного количества российских войск для того, чтобы с территории Беларуси можно было бы совершить новое нападение на Украину", — сказал Азаров.

Напомним, взрывы прозвучали сегодня утром, около 10 утра. Самолет-разведчик А-50 получил серьезные повреждения, и, по оценкам BYPOL, "точно уже никуда не полетит". Возле аэродрома была замечена повышенная активность ГАИ. Окрестности возможного ЧП патрулировал вертолет, а на земле работал ОМОН.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 используют для наведения на цели и управления истребителями. Сейчас они задействованы в войне в Украине. Всего их у ВС РФ было девять штук.

Белорусские и российские министерства сведения об атаке на самолет пока никак не прокомментировали.

По предварительным данным, у самолета повреждены передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна.