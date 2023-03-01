В Минобороны Беларуси заявили о невредимости самолета А-50 в Мачулищах (видео)

Минобороны Беларуси показало кадры с самолетом, который двигается, но не летит. Однако расследователи сомневаются, что борт способен выполнять свою основную функцию.

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В сети появилось видео якобы неповрежденного самолета А-50, где он в полумраке передвигается по аэродрому. Это видео в качестве доказательства лживости новостей об уничтожении российского разведывательного самолета партизанами опубликовали в телеграмм-канале Министерства обороны Республики Беларусь.

На видео в полумраке движется аэродромом российский самолет А-50. Оно нарезано из нескольких частей, в кадрах можно разглядеть снег. Интересно, что сняли только перемещение самолета на земле, однако в воздух он не взлетел.

По поиску стоп-кадров видео найти публикации его раньше не удалось. Просмотрев несколько десятков видео вылетов и посадок этого самолета на ютубе, найти подобные куски, опубликованные ранее, журналисты Фокуса также не смогли.

Сайт Минобороны Беларуси недоступен, однако благодаря вебархиву удалось установить, что на нем была ссылка на этот телеграмм-канал.

[ + – ] Ссылки на телеграмм на сайте Минобороны Беларуси (вебархов) Фото: скриншот

Удар по А-50 в Мачулищах: что говорят расследователи?

Белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" подтвердила по погодным условиям, что видео было снято сегодня около восьми часов вечера. Однако видео движения самолета полосой они не считают доказательством его способности выполнять основную функцию – летать.

"Сравнивая кадры 1 марта с кадрами 29 января, видно, что "тарелка" выглядит иначе. Предыдущие царапины не видны, зато видно большое черное пятно", — написала группа мониторинга.

[ + – ] "Белорусские Гаюн" сравнили вид самолета с ранее опубликованными кадрами Фото: Беларускі Гаюн

Также в "Беларускі Гаюн" считают странным, что в видео дали рассмотреть бортовые номера, которые ранее скрывали. Мониторинговая группа отмечает, что самолет показали только с двух ракурсов – снизу и сбоку.

Предыстория

26 февраля в сети начали появляться сообщения о взрывах в районе Мачулищ. Местные жители рассказали о проверках документов ГАИ недалеко от аэродрома.

В тот же день белорусский проект BYPOL сообщил, что местные партизаны в рамках плана "Победа" взорвали самолет. По информации BYPOL, средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна российского А-50 были серьезно повреждены в результате двух взрывов.

Также 26 февраля руководитель объединения BYPOL Александр Азаров рассказал, что атаковали самолет дронами. По его словам, участники операции сразу выехали за границу.

На следующий день, 27 февраля, спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю " нечего сказать " и руководство Беларуси опровергло инцидент.

Также 27 февраля уничтожение разведывательного А-50 в Мачулищах подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

28 февраля издание "Зеркало" со ссылкой на собственного читателя сообщило о розыске в Беларуси 29-летнего мужчины за "особо опасное преступление в городском поселке Мачулище 26 февраля".