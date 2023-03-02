Собрались воевать с США: Россия готовит новый вид военных операций с ядерным оружием, — росСМИ

В Минобороны РФ заявили, что США якобы теряют свое влияние в мире и винят в этом главного конкурента — Россию.

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В России разрабатывают новую стратегию применения ядерного оружия для противостояния с Соединенными Штатами. Об этом пишет журнал "Военная мысль", издание Минобороны РФ.

В публикации сообщается, что Россия должна защитить себя от агрессии со стороны США, которые якобы теряют влияние в мире, а потому хотят нанести удар по РФ.

"Своими военными стратегиями и концепциями США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики", — сказано в статье.

Кроме того, в материале говорится, что Вашингтон рассматривает Москву как виновника и главное препятствие для установления "мирового господства" и привилегированного военно-экономического положения в мире. Поэтому США хотят уничтожить действующий в России режим, однако сохранить природные ресурсы и население для эксплуатации, заявляет издание военного министерства страны-агрессора.

"США вновь вернулись к действующей военной стратегии всемерного применения ядерного инструментария для достижения своих стратегических целей, но уже в совершенно ином контексте", — пишут авторы статьи.

По мнению российских военных пропагандистов, Соединенные Штаты разработали концепцию "Стратегической многосферной операции", согласно которой Россию необходимо лишить средств ядерного стратегического сдерживания, прежде чем самим наносить ядерный удар.

"Для противодействия этому замыслу Америки на территории РФ разрабатывается операция "стратегических сил сдерживания". В нее входят использования современных оборонительных и наступательных ядерных и неядерных вооружений", — говорится в материале.

Авторы сообщают, что для построения такой операции необходимо сконструировать принципиально новый подход.

Ранее сообщалось, что пропагандисты РФ впервые признали возможность поражения в Украине. Режиссер Карен Шахназаров в эфире шоу Владимира Соловьева заявил, что не уверен в победе России, а сам ведущий признался, что военную помощь Запада нельзя недооценивать.

Еще напомним, что эксперт рассказал, как обойти ПВО России. Россияне опасаются, что в следующий раз БПЛА из Украины будет больше, и они долетят до стратегически важных объектов. По мнению Юрия Касьянова, это вполне реально.