Зібралися воювати із США: Росія готує новий вид військових операцій з ядерною зброєю, — росЗМІ

У Міноборони РФ заявили, що США нібито втрачають свій вплив у світі й звинувачують у цьому головного конкурента – Росію.

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У Росії розробляють нову стратегію застосування ядерної зброї для протистояння зі Сполученими Штатами. Про це пише журнал "Військова думка", видання Міноборони РФ.

У публікації повідомляється, що Росія повинна захистити себе від агресії з боку США, які нібито втрачають вплив у світі, а тому хочуть завдати удару по РФ.

"Своїми військовими стратегіями і концепціями США та їхні союзники визначили агресивний вектор своєї зовнішньої політики", — йдеться у статті.

Крім того, у матеріалі йдеться про те, що Вашингтон розглядає Москву як винуватця і головну перешкоду для встановлення "світового панування" і привілейованого військово-економічного становища у світі. Тому США хочуть знищити чинний у Росії режим, проте зберегти природні ресурси та населення для експлуатації, заявляє видання військового міністерства країни-агресора.

"США знову повернулися до чинної військової стратегії всебічного застосування ядерного інструментарію для досягнення своїх стратегічних цілей, але вже в зовсім іншому контексті", — пишуть автори статті.

На думку російських військових пропагандистів, Сполучені Штати розробили концепцію "Стратегічної багатосферної операції", згідно з якою Росію необхідно позбавити засобів ядерного стратегічного стримування, перш ніж самим завдавати ядерного удару.

"Для протидії цьому задуму Америки на території РФ розробляється операція "стратегічних сил стримування". До неї входять використання сучасних оборонних і наступальних ядерних і неядерних озброєнь", — йдеться у матеріалі.

Автори повідомляють, що для побудови такої операції необхідно сформулювати принципово новий підхід.

Раніше повідомлялося, що пропагандисти РФ вперше визнали можливість поразки в Україні. Режисер Карен Шахназаров в ефірі шоу Володимира Соловйова заявив, що не впевнений у перемозі Росії, а сам ведучий зізнався, що військову допомогу Заходу не можна недооцінювати.

Ще нагадаємо, що експерт розповів, як обійти ППО Росії. Росіяни побоюються, що наступного разу БПЛА з України буде більшим, і вони долетять до стратегічно важливих об'єктів. На думку Юрія Касьянова, це цілком реально.