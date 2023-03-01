"Це все не дрібниці": пропагандисти РФ вперше визнали можливість поразки в Україні (відео)

Режисер Карен Шахназаров в ефірі шоу Володимира Соловйова заявив, що не впевнений у перемозі Росії, а сам ведучий зізнався, що військову допомогу Заходу не можна недооцінювати.

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Російські пропагандисти вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну допустили можливість поразки Російської Федерації у війні. Зокрема в ефірі шоу відомого пропагандиста Володимира Соловйова гості студії висловили невпевненість у перемозі ЗС РФ, а сам ведучий заявив, що не можна недооцінювати військову допомогу Україні, яку надає Захід.

"До техніки НАТО треба ставитися серйозно. Не треба недооцінювати. Західники регулярно влаштовують галас, вдаючи, а насправді вже затягли чимало чого. І хлопці на передовій, які стикаються із західною технікою, вони не дуже люблять, коли тут розповідають, що "та це все дрібниці"… Це все не дрібниці!" — сказав Соловйов.

Далі кремлівський мовник поставив питання, чому ешелони із західним озброєнням спокійно пересуваються по території України, і зброя потрапляє на передову, поставивши під сумнів "задуми" військового командування РФ.

"Я не розумію, чому, коли всі знають, як йдуть ешелони з танками, з боєприпасами — і ми спостерігаємо, як вони приходять та розвантажуються. Я не розумію задуму", — зізнався пропагандист.

Водночас російський політолог Дмитро Куликов у дусі кремлівських наративів почав говорити про ядерний удар, але Соловйов перебив його і сказав, що на Заході вже ніхто не боїться "червоних ліній" Москви, особливо після вибуху газопроводів "Північний потік".

"Американці висадили в повітря наш газопровід і ми ніяк не відповіли. Вони нам реально не вірять. Вони вважають, що нічого страшного не буде. Що можна продовжувати", — заявив Соловйов.

Потім до розмови підключився режисер Карен Шахназаров, відомий своїми антиукраїнськими заявами. Він раптом засумнівався у невідворотності перемоги Росії та заявив, що українці — не смішні дурні провінціали, а сильний противник. При цьому режисер визнав, що український президент Володимир Зеленський "небезпечний і не простий" та відіграє у нинішній ситуації велику роль.

"Програш треба допускати. Я не згоден із тими, хто говорить "Не треба, ми переможемо!" Не знаю. Я не знаю… До України треба ставитися і до Зеленського треба ставитися серйозно. Він небезпечний. Він не простий. Він енергійний. Він у цій історії відіграє велику роль", — сказав Шахназаров.

За його словами, Кремлю не варто заперечувати небезпеки внутрішнього конфлікту та сподіватися, що російське суспільство нібито стабільне. Він нагадав, що в 1916 році влада Російської імперії також сподівалася на стабільність, але, як відомо, це виявилося помилковим судженням.

"Мені здається, що ситуація для нас небезпечна. Не треба тішитися, що сьогодні, мовляв, стабільно. Стабільно — це так. Але слухайте, суспільство стабільне в 1916 році було ще. А потім — раз! — і з'ясувалося, що нестабільне. Це небезпечна ситуація", — зазначив режисер.

Нагадаємо, 18 лютого в студії пропагандистського шоу "60 минут" між політиком Олексієм Журавльовим та телеведучою Ольгою Скабєєвою розгорілася суперечка про невдачі російської армії в Україні. Політик, розмахуючи руками, поставив питання, чому російських військ досі немає у Києві, якщо вони так добре воюють.