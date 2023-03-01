"Это все не пустяки": пропагандисты РФ впервые признали возможность поражения в Украине (видео)

Режиссер Карен Шахназаров в эфире шоу Владимира Соловьева заявил, что не уверен в победе России, а сам ведущий признался, что военную помощь Запада нельзя недооценивать.

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Российские пропагандисты впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину допустили возможность поражения Российской Федерации в войне. В частности в эфире шоу известного пропагандиста Владимира Соловьева гости студии выразили неуверенность в победе ВС РФ, а сам ведущий заявил, что нельзя недооценивать предоставляемую Западом военную помощь Украине.

"К технике НАТО надо относиться серьезно. Не надо недооценивать. Западники регулярно устраивают шумиху, делая вид, а на самом деле уже затащили немало чего. И ребята на передовой, которые сталкиваются с западной техникой, они не очень любят, когда здесь рассказывают, что "да это все пустяки"… Это все не пустяки!" — сказал Соловьев.

Далее кремлевский вещатель задался вопросом, почему эшелоны с западным вооружением спокойно передвигаются по территории Украины, и оружие попадает на передовую, поставив под сомнение "замыслы" военного командования РФ.

"Я не понимаю, почему, когда все знают, как идут эшелоны с танками, с боеприпасами – и мы наблюдаем, как они приходят и разгружаются. Я не понимаю замысла", – признался пропагандист.

В то же время российский политолог Дмитрий Куликов в духе кремлевских нарративов начал было говорить о ядерном ударе, но Соловьев перебил его и сказал, что на Западе уже никто не боится "красных линий" Москвы, особенно после взрыва газопроводов "Северный поток".

"Американцы взорвали наш газопровод и мы никак не ответили. Они нам реально не верят. Они считают, что ничего страшного не будет. Что можно продолжать", — заявил Соловьев.

Затем к беседе подключился режиссер Карен Шахназаров, известный своими антиукраинскими заявлениями. Он вдруг усомнился в неотвратимости победы России и заявил, что украинцы – не смешные глуповатые провинциалы, а сильный противник. При этом режиссер признал, что украинский президент Владимир Зеленский "опасен и не прост" и играет в нынешней ситуации большую роль.

"Проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит "Не надо, мы победим!" Не знаю. Я не знаю… К Украине надо относиться и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он не прост. Он энергичен. Он в этой истории играет большую роль", — сказал Шахназаров.

По его словам, Кремлю не стоит исключать опасности внутреннего конфликта и уповать на то, что российское общество якобы стабильно. Он напомнил, что в 1916 году власти Российской империи также надеялись на стабильность, но, как известно, это оказалось ошибочным суждением.

"Мне кажется, что ситуация для нас опасная. Не надо обольщаться, что сегодня, мол, стабильно. Стабильно — это да. Но слушайте, общество стабильно в 1916 году было еще. А потом — раз! — и выяснилось, что нестабильно. Это опасная ситуация", — отметил режиссер.

Напомним, 18 февраля в студии пропагандистского шоу "60 минут" между политиком Алексеем Журавлевым и телеведущей Ольгой Скабеевой разгорелся спор о неудачах российской армии в Украине. Политик, размахивая руками, задал вопрос, почему российских войск до сих пор нет в Киеве, если они так хорошо воюют.