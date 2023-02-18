"Почему мы не в Киеве, если отлично воюем?": видео спора на россТВ стало вирусным

Трижды за последний месяц ежедневные потери россиян исчислялись четырехзначными цифрами, согласно оценкам Генштаба ВСУ. По словам российского пропагандиста Алексея Журавлева, захваченный окоп в украинском селе обходится ценой примерно в семерых погибших россиян.

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Видео спора о неудачах российской армии, который разгорелся в телеэфире между пропагандистами, набирает популярность. Фрагмент разгоряченной дискуссии между политиком Алексеем Журавлевым и телеведущей Ольгой Скабеевой, опубликованный советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, по состоянию на субботу 18 февраля посмотрели уже более 211 тысяч пользователей.

Глава националистической партии "Родина" Алексей Журавлев задался вопросом о том, как согласуются текущее положение российских войск в Украине (которые добиваются сравнительно небольшого прогресса ценой многочисленных жертв) и героический образ армии, который популяризирует кремлевский агитпроп.

[ + – ] Спор на российском ТВ об убитых россиянах и захваченных улицах

Накануне представители ВСУ сообщили, что в течение 24 часов были ликвидированы более тысячи российских военнослужащих. Это уже третий случай за последний месяц, когда ежедневные потери россиян исчисляются четырехзначными цифрами.

"Почему мы не в Киеве, если все отлично воюют? Может я чего-то не понимаю, или взятие очередной улицы мы будем праздновать всей страной?" — задавался вопросами политик Журавлев.

В ответ ведущая Скабеева предложила ему отправиться на войну и взять в руки автомат. Она ответила, что к оккупации небольших украинских улиц россиянам не следует относиться пренебрежительно, потому что при этом проливается много крови.

Журавлев также сказал, что недавно посетил оккупированные украинские территории, и очередной захваченный окоп в селе обходится ценой примерно в семерых убитых россиян. Он считает своим долгом критиковать медленный прогресс российских ВС, таким как он его увидел.

Политик также призвал наносить удары по пунктам доставки американских танков Abrams.

Ранее Фокус сообщал, что к годовщине начала войны войска РФ будут применять все, что у них есть, и пугать "оружием апокалипсиса", об этом 17 февраля в интервью журналистам сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Вместе с тем на востоке Украины возрастает активность российской штурмовой и бомбардировочной авиации, о чем также упомянул представитель пресс-службы ВВС ВСУ.