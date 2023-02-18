"Чому ми не в Києві, якщо чудово воюємо?": відео суперечки на РосТВ стало вірусним

Тричі за останній місяць щоденні втрати росіян обчислювалися чотиризначними цифрами, згідно з оцінками Генштабу ЗСУ. За словами російського пропагандиста Олексія Журавльова, захоплений окоп в українському селі обходиться ціною приблизно сімох загиблих росіян.

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Відео суперечки про невдачі російської армії, яка розгорілася в телеефірі між пропагандистами, набирає популярності. Фрагмент розпаленої дискусії між політиком Олексієм Журавльовим та телеведучою Ольгою Скабеєвою, опублікований радником голови МВС України Антоном Геращенком, станом на суботу 18 лютого переглянули вже понад 211 тисяч користувачів.

Глава націоналістичної партії "Батьківщина" Олексій Журавльов поставив питання про те, як узгоджуються поточне становище російських військ в Україні (які домагаються порівняно невеликого прогресу ціною численних жертв) та героїчний образ армії, який популяризує кремлівський агітпроп.

[ + – ] Суперечка на російському ТБ про вбитих росіян та захоплені вулиці

Напередодні представники ЗСУ повідомили, що протягом 24 годин було ліквідовано понад тисячу російських військовослужбовців. Це вже третій випадок за останній місяць, коли щоденні втрати росіян нараховуються чотиризначними цифрами.

"Чому ми не в Києві, якщо всі чудово воюють? Може я чогось не розумію, чи взяття чергової вулиці ми святкуватимемо всією країною?" — запитував політик Журавльов.

У відповідь ведуча Скабеєва запропонувала йому вирушити на війну та взяти в руки автомат. Вона відповіла, що до окупації невеликих українських вулиць росіянам не слід ставитися зневажливо, бо при цьому багато крові проливається.

Журавльов також сказав, що нещодавно відвідав окуповані українські території, і черговий захоплений окоп у селі обходиться ціною приблизно сімох убитих росіян. Він вважає своїм обов'язком критикувати повільний прогрес російських ЗС, таким як він його побачив.

Політик також закликав завдавати ударів по пунктах доставки американських танків Abrams.

Раніше Фокус повідомляв, що до річниці початку війни війська РФ застосовуватимуть все, що у них є, і лякатимуть "зброєю апокаліпсису", про це 17 лютого в інтерв'ю журналістам повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Водночас на сході України зростає активність російської штурмової та бомбардувальної авіації, про що також згадав представник пресслужби ВПС ЗСУ.