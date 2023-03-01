"Треба запускати сотні маленьких дронів": експерт розповів, як обійти ППО Росії

Росіяни побоюються, що наступного разу БПЛА з України будуть більшими, і вони долетять до стратегічно важливих об'єктів. На думку Юрія Касьянова, це цілком реально.

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Нещодавно кілька безпілотників невідомого походження потрапили у глибокий тил Росії. Український військовослужбовець та фахівець із дронів Юрій Касьянов у Facebook оцінив результати атаки та назвав способи, які б дозволили обійти протиповітряну оборону росіян.

Російське видання Eurasia Daily у своєму матеріалі порушило питання про те, чому БПЛА змогли без перешкод залетіти в глиб країни-агресора на 300-650 км. Автор статті Євгеній Даманцев припустив, що головною причиною є неправильний розподіл зенітно-ракетних систем, а також відсутність постійного далекого радіолокаційного виявлення об'єктів у небі за допомогою літаків.

"Все, загалом, правильно написано", — зазначив Юрій Касьянов, коментуючи статтю Даманцева. — "Щоб успішно долати систему ППО, треба використовувати малорозмірні, практично невидимі радарами дрони. Дрони мають бути маленькими, і їх має бути якомога більше. Треба запускати дуже багато — сотні штук за ніч, адже вночі їх ще й візуально не видно. А якщо все ж таки помітять — нехай випускають свої дорогі зенітні ракети по дешевими цілями. Ракети закінчаться раніше, ніж дрони. У цих перегонах ми їх випередимо".

За даними Eurasia Daily, 28 лютого над Росією летіли БПЛА Ту-141 "Стриж" та ударно-розвідувальні UJ-22. Комплекси ППО та РЕБ Росії перехопили "Стрижі" неподалік кордону, а ось кілька UJ-22, рухаючись на дуже низькій висоті, змогли обійти зенітно-ракетні сили РФ, долетівши до Московської та Ленінградської областей. Росіяни побоюються, що наступного разу ЗСУ запустять більше дронів і зможуть успішно вдарити по стратегічно важливих об'єктах.

Як пояснив Євгеній Даманцев, відображувальна поверхня UJ-22 набагато менша, ніж у "Стрижів" (0,2 кв. м проти 1,5 кв. м), тому їх складніше виявити. З іншого боку, навіть такі об'єкти помічають низьковисотні виявники 48Я6-К1 "Підліт-К1" та пристрої 96Л6 (входять до складу дивізіонів С-400) на відстані до 30-35 км (аж до радіогоризонту), враховуючи висоту руху дрону, яка становить 35-50 м.

28 лютого кілька БПЛА завдали удару по нафтобазі "Роснєфть" в Туапсе. Вибухи пошкодили бойлерну та систему теплопостачання, викликали пожежу.

Крім того, ще один БПЛА впав у Підмосков'ї поряд із газовою станцією "Газпрому". Передбачається, що це є UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет".

Український військовий експерт Іван Ступак вважає, що це був лише тестовий запуск дронів із метою перевірити їхні можливості. Організатори атаки могли визначити дальність польоту та необхідну кількість палива для завдання реальних ударів, а також перевірити російську систему ППО.