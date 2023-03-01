"Надо запускать сотни маленьких дронов": эксперт рассказал, как обойти ПВО России

Россияне опасаются, что в следующий раз БПЛА из Украины будет больше, и они долетят до стратегически важных объектов. По мнению Юрия Касьянова, это вполне реально.

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Недавно несколько беспилотников неизвестного происхождения проникли в глубокий тыл России. Украинский военнослужащий и специалист по дронам Юрий Касьянов в Facebook оценил результаты атаки и назвал способы обойти противовоздушную оборону россиян.

Российское издание Eurasia Daily в своем материале подняло вопрос о том, почему БПЛА смогли беспрепятственно проникнуть в глубь страны-агрессора на 300-650 км. Автор статьи Евгений Даманцев предположил, что главной причиной является неправильное распределение зенитно-ракетных систем, а также отсутствие постоянного дальнего радиолокационного обнаружения объектов в небе с помощью самолетов.

"Все, в целом, правильно написано", — отметил Юрий Касьянов, комментируя статью Даманцева. — "Чтобы успешно преодолевать систему ПВО, надо использовать малоразмерные, практически невидимые радарами дроны. Дроны должны быть еще меньше, и их должно быть еще больше. Надо запускать очень много — сотни штук за ночь, ведь ночью их еще и визуально не видно. А если все же заметят — пусть отстреливают свои дорогие зенитные ракеты по дешевым целям. Ракеты закончатся раньше, чем дроны. В этой гонке мы их запросто опередим".

По данным Eurasia Daily, 28 февраля над Россией летели БПЛА Ту-141 "Стриж" и ударно-разведывательные UJ-22. Комплексы ПВО и РЭБ России перехватили "Стрижи" неподалеку от границы, а вот несколько UJ-22, двигаясь на очень низкой высоте, смогли обойти зенитно-ракетные силы РФ, долетев до Московской и Ленинградской областей. Россияне опасаются, что в следующий раз ВСУ запустят больше дронов и смогут успешно ударить по стратегически важным объектам.

Как объяснил Евгений Даманцев, отражающая поверхность UJ-22 намного меньше, чем у "Стрижей" (0,2 кв. м против 1,5 кв.м), поэтому их сложнее обнаружить. С другой стороны, даже такие объекты замечают низковысотные обнаружители 48Я6-К1 "Подлет-К1" и устройства 96Л6 (входят в состав дивизионов С-400) на расстоянии до 30—35 км (вплоть до радиогоризонта) при движении на высоте около 35—50 м.

28 февраля несколько БПЛА нанесли удар по нефтебазе "Роснефти" в Туапсе. Взрывы повредили бойлерную и систему теплоснабжения, вызвали пожар.

Кроме того, еще один БПЛА упал в Подмосковье рядом с газовой станцией "Газпрома". Предполагается, что это UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет".

Украинский военный эксперт Иван Ступак считает, что это был лишь тестовый запуск дронов с целью проверить их возможности. Организаторы атаки могли определить дальность полета и необходимое количества топлива для нанесения реальных ударов, а также проверить российскую систему ПВО.