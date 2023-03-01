"Следующий будет лучше". Упавший в Подмосковье дрон был "тестовым", — эксперт

Операторы БПЛА могли проверить дальность полета и вычислить необходимый запас топлива для поражения целей в России, считает Иван Ступак.

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Двадцать восьмого февраля в разных регионах России рухнули несколько дронов, начиненных взрывчаткой, один из них долетел до Подпосковья. Украинский военный эксперт Иван Ступак считает, что пока беспилотники только тестируют, чтобы наносить эффективные атаки в будущем. Такое мнение он озвучил в комментарии телеканалу "Эспрессо".

Эксперт обратил внимание, что показанный россиянами "загадочный беспилотник из Подмосковья" начинен 20 килограммами взрывчатки — это достаточно большое количество, способное нанести значительный урон. Пусть пока дроны не смогли добраться до Москвы, но сделали первый шаг для успешных ударов в будущем.

"Пока я это воспринимаю как исключительно тестовый режим. В этом режиме запускают – что-то долетит, супер. Не долетело – следующий будет более совершенным", — отметил Иван Ступак.

Российские источники сообщали, будто у рухнувшего беспилотника просто закончилось топливо. В связи с этим Иван Ступак предположил: те, кто запустили дрон, хотели проверить, какое расстояние он сможет пролететь незаметно для ПВО и какое количество топлива необходимо для поражения конкретной цели.

"Отметить себе на карте: ага, до этой точки стопроцентно долетит, значит можно планировать дальнейшую "бавовну" на территории России", — высказался специалист.

Накануне писали, что дрон упал рядом объектом "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья. Его нашли в нескольких метрах от газовой компрессорной станции. Россияне проанализировали обломки и пришли к выводу, что это мог быть UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет".

В тот же день сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе Краснодарского края. Удар повредил здание бойлерной и систему теплоснабжения, а также вызвал пожар.

Кроме того, три дрона врезались в дома в Белгороде, вызвав разрушения. Как объяснил эксперт Юрий Касьянов, люди, программировавшие маршрут беспилотников, не учли высоту городской застройки.