"Наступний буде краще". Дрон, що впав у Підмосков'ї, був "тестовим", — експерт

Оператори БПЛА могли перевірити дальність польоту й обчислити необхідний запас палива для ураження цілей у Росії, вважає Іван Ступак.

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Двадцять восьмого лютого в різних регіонах Росії впали кілька дронів, начинених вибухівкою, один із них долетів до Підмосков'я. Український військовий експерт Іван Ступак вважає, що поки що безпілотники лише тестують, щоб завдавати ефективних атак у майбутньому. Таку думку він озвучив у коментарі телеканалу "Еспресо".

Експерт звернув увагу, що показаний росіянами "загадковий безпілотник із Підмосков'я" начинений 20 кілограмами вибухівки — це досить велика кількість, здатна завдати значної шкоди. Нехай поки що дрони не змогли дістатися Москви, але зробили перший крок для успішних ударів у майбутньому.

"Поки я це сприймаю як виключно тестовий режим. У цьому режимі запускають — щось долетить, супер. Не долетіло — наступний буде досконалішим", — зазначив Іван Ступак.

Російські джерела повідомляли, ніби в безпілотника, що впав, просто закінчилося паливо. У зв'язку з цим Іван Ступак припустив: ті, хто запустили дрон, хотіли перевірити, яку відстань він зможе пролетіти непомітно для ППО та яка кількість палива потрібна для ураження конкретної цілі.

"Відзначити собі на карті: ага, до цієї точки стовідсотково долетить, отже, можна планувати подальшу "бавовну" на території Росії", — висловився фахівець.

Напередодні писали, що дрон упав поряд із об'єктом "Газпрому" в Коломенському районі Підмосков'я. Його знайшли за кілька метрів від газової компресорної станції. Росіяни проаналізували уламки й дійшли висновку, що це міг бути UJ-22 Airborne виробництва української компанії "Укрджет".

Того ж дня повідомлялося, що дрони атакували нафтобазу "Роснафти" в Туапсе Краснодарського краю. Удар пошкодив будівлю бойлерної та систему теплопостачання, а також спричинив пожежу.

Крім того, три дрони врізалися в будинки в Бєлгороді, спричинивши руйнування. Як пояснив експерт Юрій Касьянов, люди, які програмували маршрут безпілотників, не врахували висоту міської забудови.