Безпілотники з вибухівкою атакували нафтобазу під Краснодаром, — росЗМІ (фото)

За попередньою інформацією, два дрони пошкодили будівлю бойлерної та систему теплопостачання на об'єкті, що належить "Роснафті". Очевидці повідомляли про вибухи та великий стовп диму.

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У російському місті Туапсі Краснодарського краю безпілотники, начинені вибухівкою, атакували нафтобазу "Роснафти". Про це повідомляє російський телеграм канал Baza.

Вибухи на території нафтосховища сталися у ніч проти 28 лютого. Попередньо відомо, що два дрони з вибухівкою пошкодили будівлю бойлерної та систему теплопостачання.

На місці вибуху залишилися дві вирви глибиною до півтора метра, повідомляє російське медіа. Після атаки безпілотників на нафтобазі спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Про постраждалих не повідомляється. Зазначимо, що російська влада офіційно цю інформацію не підтверджує.

Лютневі пожежі на нафтобазах Росії

Нагадаємо, 8 лютого, у російському місті Новошахтинськ Ростовської області горів завод із переробки нафтопродуктів "Ресурс".

У місті Кстово Нижньогородської області 7 лютого горів нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл". Підприємство видобуває 17 млн. тонн нафти на рік.

В ніч на 4 лютого у Бєлгородській області сталася сильна пожежа на нафтобазі та Борисівському заводі мостових металоконструкцій. Підприємство виготовляло конструкції для Кримського мосту.

Також нагадаємо, 1 лютого жителі Мелітополя бачили сильне загоряння у районі заводу "Рефма". Там окупанти облаштували військову базу. Мер міста Іван Федоров сказав, що "росіяни заснули з недопалком".