У Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі (відео)

Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості в Росії з початку лютого.

Related video

У російському місті Новошахтинськ Ростовської області горів завод із переробки нафтопродуктів "Ресурс". Про це повідомило 8 лютого російське агентство ТАРС із посиланням на дані головного управління МНС Росії в регіоні.

[ + – ] Про причини пожежі регіональний глава МНС і влада регіону поки не повідомила

"Місто Новошахтинськ, вулиця Хмельницького, 9. О 10:24 (за місцевим часом — ред.) надійшло повідомлення про пожежу на території заводу, площа займання — 100 кв. метрів", — розповіли рятувальники.

Пожежним вдалося ліквідувати вогонь до 11:33, у процесі брали участь 42 особи та 13 одиниць техніки. Займання сталося на одній із установок.

Даних про постраждалих не було, причини пожежі регіональний главк МНС поки не повідомив. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв не коментував подію в Новошахтинську.

За даними росЗМІ, завод "Ресурс" зареєстровано у 2013 році. Співвласниці з рівними частками — Таїсія Колесникова та Вікторія Колоскова. Зареєстрований персонал — 19 осіб. Виторг заводу у 2021 році склав 294 млн рублів, а збиток — 4,2 млн рублів.

Пожежі на нафтових заводах у РФ у лютому та січні

У місті Кстово Нижньогородської області 7 лютого горів нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл". Підприємство видобуває 17 млн тонн нафти на рік.

Уночі з 3 на 4 лютого в Бєлгородській області сталася сильна пожежа на нафтобазі та на Борисівському заводі мостових металоконструкцій. Підприємство виготовляло конструкції для Кримського мосту.

Уранці 1 лютого жителі Мелітополя бачили сильне загоряння в районі заводу "Рефма". Там окупанти облаштували військову базу. Мер міста Іван Федоров сказав, що "росіяни заснули з недопалком".

В Іркутській області 21 січня сталася масштабна пожежа на нафтобазі — горіли цистерни з паливом, яке приготували російським військовим в Україні.

Фокус раніше писав про вибух у квартирі в польському місті Катовіце, де мешкала 26-річна українка із сином. Жінку з дитиною госпіталізували, вони отримали опіки й отруєння чадним газом.

Окрім цього, у ніч на 2 лютого в Севастополі сталася пожежа у житловому будівельному модулі. У результаті згоріли 7 робітників, які будували ділянку траси "Таврида".