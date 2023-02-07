Від вибуху вилетіла балконна рама: у Польщі через камін постраждала українка та її син

Жінка з сином перебували у квартирі, коли пролунав вибух, а після цього сталася пожежа.

Related video

У польському місті Катовіце у квартирі, де мешкала 26-річна українка зі своїм малолітнім сином, стався вибух. Жінка з дитиною потрапили до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом. Про це повідомляє польське видання dziennikzachodni.pl.

Інцидент стався вдень 5 лютого на 2-му поверсі багатоквартирного будинку. Там вибухнув біокамін (вид каміна, який працює на біопаливі, не виділяє токсичних речовин і більше слугує як декор — ред.).

Вибух був такої сили, що з кімнати вилетіла балконна рама, а після цього сталася пожежа.

В цей момент у приміщенні перебували громадянка України з дитиною. В результаті жінка отримала від 25 до 40% опіків тіла і її відправили до опікового центру у Семяновіцах Шльонських. Її сина з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до педіатричної лікарні в Хожуві. Чадним газом отруївся й сусід родини. Він допомагав жінці й дитині вибратися з охопленої вогнем квартири.

[ + – ] У Польщі через вибух каміну постраждала українка та її син Фото: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Експерти встановлюють причини вибуху біокаміна. Внаслідок пожежі вщент вигоріла кімната квартири.

Раніше Фокус повідомляв, що у ніч проти 2 лютого в окупованому Севастополі сталася пожежа у будівельному модулі. Вогонь поширився на 200 квадратних метрів та забрав життя п'ятьох людей. Живцем згоріли 7 робітників, які брали участь у будівництві ділянки траси "Таврида".

26 січня російські ЗМІ повідомляли, що в результаті пожежі загинув екстопменеджер великих компаній РФ Дмитро Павочка. Пожежа сталася в Москві в елітному житловому комплексі, розташованому на Ленінському проспекті. За попередніми даними, топменеджер заснув із цигаркою.