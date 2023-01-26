"Заснув із цигаркою": екстопменеджер "Роскосмосу" загинув під час пожежі в Москві, — ЗМІ (фото)

Дмитро Павочка, за інформацією російських журналістів, був пов'язаний із проєктами компаній "Сухой", "Роскосмос" та "Лукойл". Під час пожежі, окрім екстопменеджера, ніхто не постраждав.

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Колишній топменеджер великих компаній РФ Дмитро Павочка загинув через пожежу в Москві. Про це повідомляє російський новинний Telegram-канал "112".

За даними журналістів, пожежа сталася в Москві в елітному житловому комплексі, розташованому на Ленінському проспекті.

Займання сталося на 17 поверсі будівлі, а під час гасіння рятувальники виявили тіло 49-річного Дмитра Павочки без ознак життя. За попередніми даними, колишній топменеджер великих компаній заснув із цигаркою, що призвело до пожежі в елітному житловому комплексі.

Журналісти нагадують, що Дмитро Павочка був пов'язаний із проєктами таких фірм, як "Сухой", "Менатеп", "Лукойл", "Русдрагмет", держкорпорація "Роскомсос" та інші.

"Останнім часом він очолював відділ міжнародного науково-освітнього співробітництва Вищої школи промислової політики та підприємництва", — наголосили журналісти і додали, що експерти зараз встановлюють всі обставини пожежі, в якій загинув Дмитро Павочка.

[ + – ] Екстопменеджер російських компаній Дмитро Павочка загинув під час пожежі [ + – ] Екстопменеджер російських компаній Дмитро Павочка загинув під час пожежі

Видання Shot, зі свого боку, уточнює, що внаслідок пожежі у ЖК на Ленінському проспекті, окрім Дмитра Павочки, ніхто не постраждав.

[ + – ] Екстопменеджер російських компаній Дмитро Павочка загинув під час пожежі [ + – ] Екстопменеджер російських компаній Дмитро Павочка загинув під час пожежі

Зазначимо, що після Нового року у Росії помер розробник крилатих ракет "Калібр" Павло Камнєв. Керівнику російського військового концерну "Алмаз-Антей", який брав участь у створенні багатьох ракетних комплексів ЗС РФ, було 85 років.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" Володимир Нестеров. За життя топ-інженер займався проєктом нової російської ракети-носія "Ангара", яку вперше запустили у 2014 році.