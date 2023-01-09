У Росії помер розробник ракет "Калібр" Павло Камнєв

Керівнику російського військового концерну "Алмаз-Антей" було 85 років, він брав участь у створенні багатьох ракетних комплексів ЗС РФ. Володимир Путін надав йому звання героя праці.

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Науковий керівник російського військового концерну "Алмаз-Антей", творець ракет "Калібр" Павло Камнєв помер 9 січня на 86-му році життя. Про це повідомили агентству "Інтерфакс" у пресслужбі компанії.

"Камнєв був одним із стовпів вітчизняного оборонно-промислового комплексу, вченим у галузі ракетобудування. Брав активну участь у розробці багатьох ракетних комплексів", — зазначив концерн.

Про дату та місце прощання з Камнєвим поки що нічого не відомо.

Відомо, що Камнєв керував створенням та модернізацією десятків зразків ракетної зброї для сухопутних військ, флоту, військово-повітряних сил, систем протиракетної та протиповітряної оборони, а також експортних зразків озброєнь.

Павло Камнєв — творець ракет "Калібр"

Згідно з інформацією із відкритих джерел, Павло Камнєв створив крилаті ракети морського базування "Калібр". Російські військові регулярно застосовують ці боєприпаси для масованих ракетних атак України.

Ракети "Калібр" встановлюються на кораблі та підводні човни збройних сил РФ.

[ + – ] Ракети "Калібр" встановлюються на кораблі та підводні човни Фото: РИА Новости

Камнєв народився 14 листопада 1937 року в Махачкалі. Закінчив Московський авіаційний інститут та отримав розподіл на Свердловський машинобудівний завод імені Калініна. Там він розпочав трудовий шлях на посаді інженера та дійшов до першого заступника головного конструктора та голови підприємства.

У квітні 2017 року Камнєв став науковим керівником концерну ПКО "Алмаз — Антей" та очолив раду директорів АТ "ОКБ "Новатор".

Павло Камнєв є автором понад 20 винаходів, доктором технічних наук. Президент Росії Володимир Путін 21 квітня 2016 року присвоїв Камнєву звання героя праці.

Нагадаємо, що військова розвідка України прогнозувала черговий ракетний удар армії РФ по Україні до 9 чи 10 січня. Ворожа авіація регулярно проводить тренування.

Росіяни завдали масованого ракетного удару територією України напередодні свята Нового року — вдень 31 грудня. Вибухи чули у Київській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях.