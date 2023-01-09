В России умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

Руководителю российского военного концерна "Алмаз-Антей" было 85 лет, он участвовал в создании многих ракетных комплексов ВС РФ. Владимир Путин присвоил ему звание героя труда.

Related video

Научный руководитель российского военного концерна "Алмаз-Антей", создатель ракет "Калибр" Павел Камнев умер 9 января на 86-м году жизни. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании.

"Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов", — отметил концерн.

О дате и месте прощания с Камневым пока ничего не известно.

Известно, что Камнев руководил созданием и модернизацией десятков образцов ракетного оружия для сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также экспортных образцов вооружений.

Павел Камнев — создатель ракет "Калибр"

Согласно информации из открытых источников, Павел Камнев создал крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Российские военные регулярно применяют эти боеприпасы для массированных ракетных атак Украины.

Ракеты "Калибр" устанавливаются на корабли и подводные лодки вооруженных сил РФ.

[ + – ] Ракеты "Калибр" устанавливаются на корабли и подводные лодки Фото: РИА Новости

Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Закончил Московский авиационный институт и получил распределение на Свердловский машиностроительный завод имени Калинина. Там он начал трудовой путь на должности инженера и дошел до первого заместителя главного конструктора и главы предприятия.

В апреле 2017 года Каменев стал научным руководителем концерна ВКО "Алмаз — Антей" и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор".

Павел Камнев является автором более 20 изобретений, доктором технических наук. Президент России Владимир Путин 21 апреля 2016 года присвоил Камневу звание героя труда.

Напомним, что военная разведка Украины прогнозировала очередной ракетный удар армии РФ по Украине до 9 или 10 января. Вражеская авиация регулярно проводит тренировки.

Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины накануне праздника Нового года — днем 31 декабря. Взрывы слышали в Киевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и других областях.