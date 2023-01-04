Самолеты готовятся: в ГУР Минобороны рассказали, когда ждать массированного удара ВС РФ по Украине

Украинская разведка фиксирует тренировку вражеской авиации — ВС РФ отрабатывают следующий обстрел. Во время очередной атаки возможна комбинация из ракет Х-22, С-300 и иранских дронов-камикадзе.

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Массированный ракетный удар армии России по Украине может нанесен до 9 или 10 января. Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству "РБК-Украина", которое опубликовано 4 января.

Дата очередной атаки зависит от запасов оккупантов на сегодня. Возможна комбинация из ракет Х-22, С-300 и дронов-камикадзе, особенно в прифронтовых районах, отметил военный.

Подготовка к ракетному удару — это сложный процесс, включающий выбор целей, проведение разведки, подготовку ракет, экипажей, самолетов, а также разведывательных беспилотников.

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"После нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и так далее. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", — подчеркнул Скибицкий.

ГУР Минобороны фиксирует тренировку вражеской авиации — пилоты перелетают с одного аэродрома на другой и практикуют нанесение ракетных ударов.

"Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", — заметил он.

По словам представителя ГУР, ракетная атака россиян зависит и от погоды. Сейчас наблюдается нормальная погода для применения высокоточного вооружения.

Запасы иранских дронов Shahed — хватит ли РФ для новых ударов?

Российская армия сейчас, как правило, работает иранскими беспилотниками Shahed в темное время суток. Ракеты могут применяться в течение всего дня, заявил Скибицкий.

"И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая (для массированного удара ракетами, – ред)", — продолжил он.

По данным ГУР, россияне сейчас ожидают очередную партию БПЛА из Ирана, сколько там будет аппаратов, еще неизвестно.

"Ранее они завозили партиями 250-300 штук. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов, по контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять", — подытожил военный.

Напомним, что бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж 2 января заявил об использовании ВС РФ старых ракет, которые часто падают на территории России.

Вадим Скибицкий 1 января сказал, что у России заканчиваются баллистические и крылатые ракеты. Таких снарядов, по оценке ГУР, хватит максимум на 3 массированных удара по Украине.