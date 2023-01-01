"Хватит еще на 2-3 удара": в РФ заканчиваются баллистические и крылатые ракеты, — ГУР

Россия, по словам спикера разведки Вадима Скибицкого, сейчас может производить ракеты, используя остатки комплектующих, но они заканчиваются, а объемы выпущенной продукции сокращаются.

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В России из-за санкций начался дефицит баллистических и крылатых ракет. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в эфире единого телемарафона.

В первую очередь армии России сейчас не хватает баллистических "Искандеров" и крылатых "Калибров". По оценкам украинской разведки, Россия еще может устроить несколько сильных обстрелов, но запасы постепенно иссякают. Россияне очень давно использовали "Искандеры", все реже запускают "Калибры", уменьшилось также количество крылатых ракет Х-101 и Х-555, запускаемых самолетами.

"Максимум, на что способна Россия – это два или три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", — заявил представитель ГУР.

По его словам, сейчас Россия может производить ракеты, используя остатки комплектующих, но они заканчиваются, а объемы выпущенной продукции сокращаются. Украинская разведка предпринимает меры, чтобы не дать российским заводам увеличить производство какого бы то ни было вооружения.

1 января Россия запустила ракеты по Киеву впервые в 2023 году. Силы противовоздушной обороны сбили их, однако обломки упали на машину в Шевченковском районе столицы.

В декабре появилась информация, что ВС РФ наносит удары ракетами Х-55, которые Украина передала в 90-х годах в рамках Будапештского меморандума. Украинская разведка изучила сбитые ракеты и выяснила: как минимум 3 из них собраны на территории Украины.