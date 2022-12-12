ВС РФ бьют ракетами Х-55, которые Украина передала Кремлю в 90-х, – NYT

По итогам Будапештского меморандума, Украина передала много вооружения России как гаранту безопасности. Теперь они запускают из украинских бомбардировщиков украинские ракеты.

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Российские войска наносят удары по Украине ракетами Х-55, которые в Украине же и изготавливались. Об этом сообщает The New York Times.

В рамках Будапештского меморандума Украина передала большую часть ракетного арсенала России как гаранту суверенитета и территориальной целостности. Теперь РФ их использует для ударов по нашей территории.

Ракета Х-55 — это крылатая ракета, обладающая возможностью нести ядерную боеголовку. ВС РФ сняли боеголовку с нее и запускали ее по Украине, чтобы перегрузить силы ПВО. Помимо этого украинская разведка обнаружила, что как минимум 3 ракеты Х-55 были произведены в Украине. Другие две были уже с боевой частью.

Также есть вероятность, что самолеты из которых запускались эти ракеты, тоже принадлежали Украине. Их в 1990-х годах передали России.

[ + – ] Украина передала все стратегические бомбардировщики Фото: Военное обозрение

"Переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас с этих бомбардировщиков запускают ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он добавил, что с момента полномасштабной войны РФ произвела 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 "Калибров". В месяц российская оборонка может производить до 40 ракет.

Напомним, 17 ноября в СМИ писали, что ВС РФ запустили ракету по Украине с имитатором ядерной боеголовки. Ракета Х-55 была без боевой части.