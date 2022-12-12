ЗС РФ б'ють ракетами Х-55, які Україна передала Кремлю у 90-х, — NYT

За підсумками Будапештського меморандуму Україна передала багато озброєння Росії як гаранту безпеки. Тепер вони запускають з українських бомбардувальників українські ракети.

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Російські війська завдають ударів по Україні ракетами Х-55, які в Україні й виготовлялися. Про це повідомляє The New York Times.

У межах Будапештського меморандуму Україна передала більшу частину ракетного арсеналу Росії як гаранту суверенітету та територіальної цілісності. Наразі РФ їх використовує для ударів по нашій території.

Ракета Х-55 — це крилата ракета, що має можливість нести ядерну боєголовку. ЗС РФ зняли боєголовку з неї і запускали її по Україні, щоб перевантажити сили ППО. Крім цього, українська розвідка з'ясувала, що як мінімум 3 ракети Х-55 були вироблені в Україні. Інші дві були вже з бойовою частиною.

Також є ймовірність, що літаки, з яких запускалися ці ракети, теж належали Україні. Їх у 1990-х роках передали Росії.

[ + – ] Україна передала всі стратегічні бомбардувальники Фото: Военное обозрение

"Передано всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз проти нас із цих бомбардувальників запускають ракети Х-55. Було б краще, якби ми передали їх США", — заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він додав, що з моменту повномасштабної війни РФ виробила 240 крилатих ракет Х-101 та майже 120 "Калібрів". За місяць російська оборонка може виробляти до 40 ракет.

Нагадаємо, 17 листопада в ЗМІ писали, що ЗС РФ запустили ракету по Україні з імітатором ядерної боєголовки. Ракета Х-55 була без бойової частини.