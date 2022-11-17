ЗС РФ запустили ракету по Україні з імітатором ядерної боєголовки, – Defense Express

Війська РФ могли спеціально застосувати крилату ракету без бойової частини, щоб перевантажити українську ППО.

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Російські війська запустили по Україні ракету типу Х-55 без бойової частини. Замість неї було встановлено блок, що імітує ядерну боєголовку. Про це повідомляє Defense Express.

Українська ППО збила як мінімум дві крилаті ракети та 4 дрони-камікадзе Shahed. За даними джерел видання, ЗС РФ запустили по Україні крилату ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Для цього в РФ провели маніпуляцію з двома ракетами. На Х-55 зняли звичайну бойову частину, а на якійсь Х-55 із ядерним боєзарядом прибрали цей боєзаряд, залишивши "болванку".

[ + – ] Залишки Х-55 у Києві

Переважно ЗС РФ застосовували для ударів ракети Х-555 — це неядерна модифікація ракети Х-55. Тепер ворог застосував Х-55, яка спочатку розроблялася як ядерна. Однак вони конструктивно різні, тому в цьому і може бути причина, чому Х-55 була порожньою боєголовкою.

Також є варіант, що ЗС РФ спеціально застосували Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, щоб перевантажити українську ППО. Застосування таких ракет є ще одним свідченням, що в РФ вичерпуються запаси звичайних крилатих ракет.

Нагадаємо, в КМВА заявили, що ППО збили чотири ракети та п'ять дронів-камікадзе. Також удари завдавалися по Дніпру, Київській, Харківській області та Одесі.