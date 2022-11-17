Сили ППО збили над Києвом чотири ракети та п'ять дронів-камікадзе, — військова адміністрація

ЗС РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури, але ні в столиці, ні в Київській області прильотів ракет не зафіксовано.

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За час повітряної тривоги, яка тривала кілька годин уранці 17 листопада, над Києвом збили кілька ворожих цілей. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За даними відомства, підрозділам протиповітряної оборони за час дій повітряної тривоги над Києвом вдалося збити чотири ракети.

Крім цього, в небі над столицею було ліквідовано 5 іранських дронів-камікадзе "Shahed".

[ + – ] Над Києвом збили чотири крилаті ракети та п'ять дронів-камікадзе

Керівник Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що підрозділам ППО вдалося збити в небі над столицею кілька ворожих цілей. За його словами, ЗС РФ, використовуючи ракетне озброєння та іранські дрони-камікадзе, намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

Прильотів на території Київської області, як уточнив Олексій Кулеба, не зафіксовано, проте в інших населених пунктах країни є влучання, що вплине на енергосистему столичного регіону. Через важку ситуацію в енергетиці в області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

"Тривалість відключень залежить від ситуації та швидкості відновлення інфраструктури. Зі свого боку, зазначу, що всі відповідні служби працюють цілодобово і без перерви. Вдячний кожному за терпіння і розуміння", — резюмував Кулеба у своєму зверненні.

Зазначимо, що 17 листопада ЗС РФ здійснили масований обстріл України та випустили в напрямку мирних міст кілька крилатих ракет. Під час повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи, а столична влада прозвітувала про знищення силами ППО ворожих снарядів.

Пізніше обласна військова адміністрація повідомляла, що над Київським водосховищем збили два іранські дрони-камікадзе Shahed, які рухалися у бік столиці.