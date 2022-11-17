"Загроза не зникла": над Київським водосховищем збили два дрони-камікадзе

Влада Києва та Миколаївської областей попереджає про нову хвилю БПЛА, що летять, і закликають людей бути обережними.

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Над Київським водосховищем сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе Shahed 136. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

При цьому голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголосив, що загроза нової атаки російських безпілотників залишається.

"Із самого ранку ворог масовано атакує Україну. Київська область — працює ППО. Загроза не зникла", — прокоментував він.

Він підтвердив, що Київська обласна адміністрація має інформацію про політ ракет і БПЛА над регіоном. Кулеба закликав людей бути обережними та залишатися в укриттях.

Пізніше він додав, що за останню годину в районі Києва українські повітряні сили збили дві крилаті ракети й один дрон-камікадзе Shahed 136. Крім цього, силами ППО збито вже чотири російські безпілотники.

Про нову хвилю дронів-камікадзе іранського виробництва у себе в соцмережах написав і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Мопеди долітають", — лаконічно уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні зафіксовано прильоти у Дніпрі й Одеській області, у різних регіонах країни також відпрацювала ППО.