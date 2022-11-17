"Угроза не исчезла": над Киевским водохранилищем сбили два дрона-камикадзе

Власти Киева и Николаевской областей предупреждает о новой волне летящих БПЛА и призывают людей быть осторожными.

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Над Киевским водохранилищем силы противовоздушной обороны сбили два дрона-камикадзе Shahed 136. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

При этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подчеркнул, что угроза новой атаки российских беспилотников остается.

"С самого утра враг массированно атакует Украину. Киевская область –– работает ПВО. Угроза не исчезла", –– прокомментировал он.

Он подтвердил, что у киевской областной администрации есть информации о полете ракет и БПЛА над регионом. Кулеба призвал людей быть осторожными и оставаться в укрытиях.

Позже он добавил, что за последний час в районе Киева украинские воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один дрон-камикадзе Shahed 136. Кроме этого, силами ПВО сбито уже четыре российских беспилотника.

О новой волне дронов-камикадзе иранского производства у себя в соцсетях написал и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Мопеды долетают", –– лаконично уточнил он.

Напомним, сегодня зафиксированы прилеты в Днепре и Одесской области, в разных регионах страны также отработало ПВО.