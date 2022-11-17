Силы ПВО сбили над Киевом четыре ракеты и пять дронов-камикадзе, — военная администрация

ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры, но ни в столице, ни в Киевской области прилетов ракет не зафиксировано.

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За время воздушной тревоги, которая длилась несколько часов утром 17 ноября, над Киевом сбили несколько враэжеских целей. Эту информацию обнародовала пресс-служба Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, подразделениям противовоздушной обороны за время действий воздушной тревоги над Киевом удалось сбить четыре ракеты.

Помимо этого, в небе над столицей были ликвидированы 5 иранских дронов-камикадзе "Shahed".

[ + – ] Над Киевом сбили четыре крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе

Руководитель Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба подтвердил, что подразделениям ПВО удалось сбить в небе над столицей несколько вражеских целей. По его словам, ВС РФ, используя ракетное вооружение и иранские дроны-камикадзе, пытались атаковать объекты критической инфраструктуры.

Прилетов на территории Киевской области, как уточнил Алексей Кулеба, не зафиксировано, однако в других населенных пунктах страны есть попадания, что повлияет на энергосистему столичного региона. Из-за тяжелой ситуации в энергетике в области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

"Продолжительность отключений зависит от ситуации и скорости восстановления инфраструктуры. В свою очередь отмечу, что все соответствующие службы работают круглосуточно и без перерыва. Благодарен каждому за терпение и понимание", — резюмировал Кулеба в своем обращении.

Отметим, что 17 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины и выпустили в направлении мирных городов несколько крылатых ракет. Во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы, а столичные власти отчитались об уничтожении силами ПВО вражеских снарядов.

Позже областная военная администрация сообщала, что над Киевским водохранилищем сбили два иранских дронов-камикадзе Shahed, которые двигались в сторону столицы.